    Britische Unternehmen unter Druck

    Zahlungsverzögerungen auf Rekordniveau

    Mainz (ots) - Eine aktuelle Umfrage des internationalen Kreditversicherers
    Coface zeigt, dass Unternehmen im Vereinigten Königreich zunehmend mit
    verspäteten Zahlungen konfrontiert sind. 90 Prozent der befragten Firmen waren
    in den vergangenen zwölf Monaten betroffen - im Schnitt verzögerten sich
    Zahlungen um 32 Tage. Vor allem Kleinst- und Kleinunternehmen geraten dadurch
    verstärkt unter Liquiditätsdruck. Parallel zu dieser Entwicklung erreicht die
    Zahl der Firmeninsolvenzen ein Rekordhoch. Das betrifft besonders die Industrie,
    den Einzelhandel und die Bauwirtschaft.

    Zahlungsmoral im internationalen Vergleich

    Zahlungsverzögerungen sind längst ein strukturelles Problem für die britische
    Wirtschaft. Im internationalen Vergleich zeigt sich die schwache Zahlungsmoral
    besonders deutlich: Während in Großbritannien 90 Prozent der Unternehmen
    betroffen sind, liegt der Anteil bei Coface-Umfragen in Polen bei 60 Prozent, in
    Deutschland bei 81 Prozent und in Frankreich bei 85 Prozent. Außerhalb Europas
    berichten 49 Prozent der Unternehmen in Asien und 51 Prozent in Lateinamerika
    von verspäteten Zahlungen.

    Kleine Unternehmen bitten früher zur Kasse

    Zahlungsziele sind im Vereinigten Königreich flächendeckend etabliert -
    lediglich 3 Prozent der befragten Unternehmen verzichten vollständig auf die
    Kreditvergabe an ihre Kunden. Im Durchschnitt gewähren britische Firmen ihren
    Kunden 51 Tage zur Begleichung offener Rechnungen, wobei fast die Hälfte ihre
    Zahlungsziele im vergangenen Jahr verlängert hat. Kleine Unternehmen setzen mit
    durchschnittlich 46 Tagen deutlich kürzere Fristen - ein Hinweis auf ihre
    begrenzte Fähigkeit, Zahlungsverzögerungen bzw. -ausfälle abzufedern.
    "Grundsätzlich gilt: Je größer das Unternehmen, desto länger sind die
    Zahlungsfristen, die es gewähren kann", sagt Coface-Volkswirt Jonathan
    Steenberg. Branchenunterschiede werden ebenfalls deutlich: Während
    Dienstleistungs- und Finanzunternehmen häufig längere Zahlungsziele einräumen,
    bevorzugen das Verlags- und Medienwesen sowie die Pharmabranche deutlich kürzere
    Fristen.

    Zahlungsverzug wird zur Dauerbelastung

    Überfällige Forderungen sind für Firmen in UK zur Dauerbelastung geworden.
    Besonders betrifft dies Kleinst- und Kleinunternehmen: Fast die Hälfte von ihnen
    berichtet eine Zunahme der Zahlungsverzögerungen gegenüber dem Vorjahr. Bei
    mittelgroßen Unternehmen liegt dieser Anteil bei 39 Prozent, bei großen bei 42
    Prozent. Am stärksten betroffen sind die Bauwirtschaft sowie die Automobil- und
    Transportindustrie: 95 bzw. 93 Prozent der Firmen in diesen Branchen melden
    verspätete Zahlungen. Der durchschnittliche Zahlungsverzug liegt über alle
    Unternehmensgrößen hinweg bei 32 Tagen. Die längsten Verzögerungen wurden im
    Bausektor mit 38 Tagen gemeldet, die kürzesten in der Verlags- und Medienbranche
    mit 21 Tagen.

    Insolvenzen auf Rekordniveau

    Zwischen August 2023 und Juli 2024 wurden im Vereinigten Königreich rund 27.100
    Unternehmensinsolvenzen registriert - ein neuer Höchststand, der sogar die
    Zahlen aus der Zeit der globalen Finanzkrise übertrifft. Zwar ist die Zahl der
    Firmenpleiten zuletzt leicht zurückgegangen, sie liegt jedoch weiterhin deutlich
    über dem Niveau von 2019. "Besonders betroffen sind Branchen, die zunehmend
    unter schlechterem Zahlungsverhalten leiden", sagt Jonathan Steenberg. "Das
    verarbeitende Gewerbe kämpft mit hohen Energiekosten, der Einzelhandel mit
    steigenden Lohnkosten. Die Bauwirtschaft leidet unter schwacher Nachfrage und
    hohen Preisen und auch in der Pharmaindustrie zeigen sich vermehrt strukturelle
    Schwächen."

    Ausblick 2026: verhaltener Optimismus

    Trotz der aktuellen Herausforderungen gibt es positive Signale: Über ein Drittel
    der befragten Unternehmen erwartet im Jahr 2026 weniger Zahlungsverzögerungen -
    gestützt durch eine verbesserte wirtschaftliche Stimmung sowie Erwartungen an
    höhere Rentabilität und Liquidität. Der Optimismus ist jedoch nicht
    flächendeckend: 66 Prozent der Kleinst- und Kleinunternehmen rechnen damit, dass
    sich die Lage der britischen Wirtschaft weiter verschlechtert oder unverändert
    bleibt.

    Über die Umfrage

    Die erst Auflage der Coface-Studie zu Zahlungserfahrungen britischer Unternehmen
    wurde im Juli 2025 durchgeführt. Insgesamt 699 Unternehmen aus 14 breit
    gefächerten Branchen nahmen an der Befragung teil.

    Die gesamte Zahlungsstudie und Grafiken zum Download: http://www.coface.de

