GCL leistet Beitrag zu Deutschlands wegweisendem Agrivoltaikprojekt durch Solarlösungen der nächsten Generation

TÜTZPATZ, Deutschland, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat das Photovoltaik-Kraftwerk Tützpatz in Mecklenburg-Vorpommern offiziell eingeweiht – eines der bisher größten Projekte seiner Art in Deutschland. Mit einer installierten Gesamtkapazität von 76 MW auf einer Fläche von 93 Hektar werden in der wegweisenden Anlage 146.000 bifaziale 550-W-Hochleistungsmodule von GCL System Integration (GCL SI) eingesetzt.

GCL System Integration stattet Deutschlands größte Initiative für landwirtschaftliche Photovoltaik mit fortschrittlichen Solarmodulen und maßgeschneiderten Lösungen aus und unterstreicht damit seine Führungsrolle im Bereich nachhaltige Energie und landwirtschaftliche Synergien.

Als wichtiger Technologiepartner hat GCL nicht nur leistungsstarke Produkte in das Projekt eingebracht, sondern auch seine umfassenden Lieferkapazitäten, die speziell auf Anwendungen in der Agro-Photovoltaik zugeschnitten sind. Die Wirtschaftlichkeit des Projekts, das ohne öffentliche Zuschüsse auskommt, wird unterstützt durch einen 10-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) mit der PASM, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, die die gesamte Produktion der Anlage abnehmen wird. Dieser Meilenstein beweist die Anpassungsfähigkeit und Wertbeständigkeit der GCL-Module in unterschiedlichen geografischen und regulatorischen Umgebungen.

In den letzten Jahren hat GCL einen klaren Weg und ein robustes Produktportfolio für landwirtschaftliche Photovoltaiklösungen entwickelt. Das speziell konzipierte Produkt bietet eine anpassbare Lichtdurchlässigkeit von 15 % bis 40 % und ermöglicht so ein präzises Gleichgewicht zwischen Solarstromerzeugung und Pflanzenwachstum. Das doppelt beschichtete Glas und der Vollaluminiumrahmen haben rigorose Zuverlässigkeitstests bestanden, darunter 1.000 Stunden Salznebel- und 500 Stunden Ammoniakeinwirkung, was eine außergewöhnliche Haltbarkeit in feuchten, salzhaltigen und viehintensiven Umgebungen gewährleistet. In Kombination mit 2,8 Meter hohen PHC-Montagestrukturen und einachsigen Trackern bietet das System „maschinell zugängliche, lichtsteuerbare" Layouts, die die Flächennutzungseffizienz auf über 80 % steigern.