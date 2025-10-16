Börsen Update
Börsen Update USA - 16.10. - S&P 500 schwach -0,53 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.073,71 PKT und fällt um -0,44 %.
Top-Werte: Salesforce +4,03 %, Caterpillar +1,47 %, Procter & Gamble +0,72 %, NVIDIA +0,65 %, Coca-Cola +0,50 %
Flop-Werte: Walmart -3,32 %, Travelers Companies -3,07 %, Visa (A) -2,74 %, Walt Disney -2,54 %, Nike (B) -2,35 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:55) bei 24.688,10 PKT und fällt um -0,24 %.
Top-Werte: Micron Technology +6,04 %, ON Semiconductor +4,24 %, Keurig Dr Pepper +2,70 %, KLA Corporation +2,22 %, Shopify +1,97 %
Flop-Werte: Verisk Analytics -6,38 %, Charter Communications Registered (A) -4,31 %, Costco Wholesale -3,53 %, PayPal -3,15 %, Diamondback Energy -2,64 %
Der S&P 500 steht bei 6.639,00 PKT und verliert bisher -0,53 %.
Top-Werte: Western Digital +7,56 %, J.B.Hunt Transport Services +7,54 %, Micron Technology +6,04 %, Seagate Technology Holdings +5,25 %, Newmont Corporation +4,68 %
Flop-Werte: F5 -12,60 %, Kenvue -10,84 %, Marsh & McLennan Cos -8,54 %, Arthur J.Gallagher -6,55 %, Capital One Financial -6,47 %
