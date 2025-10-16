    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    Starke Performance Continental Aktie legt zu - 16.10.2025

    Am 16.10.2025 ist die Continental Aktie, bisher, um +5,60 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Continental Aktie.

    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Continental ist ein führender Automobilzulieferer, spezialisiert auf Reifen und Fahrzeugsicherheit. Es gehört zu den Top 5 weltweit, mit starker Präsenz in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bosch und Michelin. Continental punktet mit Innovationen in nachhaltiger Mobilität.

    Continental Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Continental Aktie. Mit einer Performance von +5,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Continental in den letzten drei Monaten Verluste von -28,76 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Continental Aktie damit um -5,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Continental -17,10 % verloren.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

    Continental Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,85 %
    1 Monat -25,91 %
    3 Monate -28,76 %
    1 Jahr -8,36 %

    Informationen zur Continental Aktie

    Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,34 Mrd.EUR wert.

    Continental im dritten Quartal profitabler als erwartet - Ausblick bestätigt


    Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat im dritten Quartal profitabler gewirtschaftet als am Markt erwartet. Bei einem Umsatz von rund 5,0 Milliarden Euro habe die operative Marge bezogen auf den bereinigten Gewinn vor Zinsen und …

    Continental AG Surpasses Q3 2025 Market Expectations with Strong Results


    Continental AG races ahead of market expectations with impressive Q3 2025 results, showcasing robust sales and profitability.

    Continental AG: Q3 2025 Zahlen übertreffen Markterwartungen!


    Die vorläufigen Zahlen von Continental AG für das dritte Quartal 2025 übertreffen die Erwartungen und zeigen beeindruckende finanzielle Erfolge.

    Continental Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Continental

    +5,14 %
    -5,27 %
    -2,19 %
    -6,34 %
    +21,46 %
    +46,27 %
    -20,77 %
    -60,81 %
    +1.139,58 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900



    2 im Artikel enthaltene Werte
