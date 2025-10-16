Starke Performance Continental Aktie legt zu - 16.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Continental Aktie. Mit einer Performance von +5,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Continental ist ein führender Automobilzulieferer, spezialisiert auf Reifen und Fahrzeugsicherheit. Es gehört zu den Top 5 weltweit, mit starker Präsenz in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bosch und Michelin. Continental punktet mit Innovationen in nachhaltiger Mobilität.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Continental in den letzten drei Monaten Verluste von -28,76 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Continental Aktie damit um -5,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Continental -17,10 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

Continental Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,85 % 1 Monat -25,91 % 3 Monate -28,76 % 1 Jahr -8,36 %

Informationen zur Continental Aktie

Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,34 Mrd.EUR wert.

Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat im dritten Quartal profitabler gewirtschaftet als am Markt erwartet. Bei einem Umsatz von rund 5,0 Milliarden Euro habe die operative Marge bezogen auf den bereinigten Gewinn vor Zinsen und …

Continental AG races ahead of market expectations with impressive Q3 2025 results, showcasing robust sales and profitability.

Die vorläufigen Zahlen von Continental AG für das dritte Quartal 2025 übertreffen die Erwartungen und zeigen beeindruckende finanzielle Erfolge.

Continental Aktie jetzt kaufen?

Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.