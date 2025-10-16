Aktien New York
Etwas schwächer - Unruhiger Verkauf
- US-Börsen schwächeln nach volatilen Bewegungen.
- Salesforce überzeugt, Aktien steigen um 4,8 Prozent.
- United Airlines und HP Enterprise enttäuschen Anleger.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich auch am Donnerstag mit einer gemeinsamen Linie zeitweise schwergetan. Nach volatilem Verlauf tendierten die Indizes zuletzt etwas schwächer. Ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg und ein anschließend vereinbartes Treffen in der ungarischen Hauptstadt Budapest spielte am US-Markt allenfalls eine untergeordnete Rolle.
Techwerte verloren gegenüber den Standardwerten am Donnerstag etwas weniger. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 notierte gut zwei Stunden vor dem Börsenschluss mit minus 0,22 Prozent auf 24.691 Punkte, während der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,39 Prozent auf 46.074 Punkte nachgab. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,47 Prozent auf 6.640 Punkte hinunter.
Die Börsen belastet weiterhin die teilweise Schließung der Bundesbehörden ("Shutdown") und die Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China. Andererseits setzen Anleger immer noch auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik, um den trüberen Arbeitsmarkt zu stützen.
In der Berichtssaison überzeugte Salesforce die Marktteilnehmer. Der Unternehmenssoftware-Spezialist will dank Künstlicher Intelligenz und einem Zukauf in den kommenden Jahren wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Damit zogen die Salesforce-Papiere um 4,8 Prozent an und lagen im Dow vorne.
Hinten im Leitindex sanken die Anteile von Travelers um 2,6 Prozent. Die Nettoprämien, also die nach Abzug der Rückversicherungsprämien eingenommenen Beiträge, waren im dritten Quartal hinter den Erwartungen von Analysten zurückgeblieben.
Micron Technology stiegen um 6 Prozent auf etwas über 203 Dollar. Die Citigroup hatte das Kursziel für die Titel des Halbleiterherstellers von 200 auf 240 Dollar erhöht.
United Airlines sackten um 6,3 Prozent ab. Ein optimistischer Ausblick konnte die Bedenken der Anleger nicht ausräumen, dass die Nachfrage im Premium-Bereich den Zenit erreicht hat. Außerdem bereiten den Investoren die operativen Herausforderungen am für United wichtigen Flughafen in Newark sowie die wirtschaftliche Unsicherheit Sorgen.
Für die Aktien von HP Enterprise ging es um gut 10 Prozent bergab. Der Anbieter von IT-Infrastruktur enttäuschte mit den Prognosen für Gewinn und Barmittelzufluss.
JB Hunt setzte ein positives Ausrufezeichen: Dank Kostenmaßnahmen hatte das Transport- und Logistikunternehmen beim Gewinn positiv überrascht. Die Papiere schnellten um mehr als ein Fünftel hoch./ajx/he
Ein neuer Deal für NOVO
2025-10-15 Omeros katapultiert sich um fast 150 % durch einen überraschenden 2,1-Milliarden-Dollar-Deal mit Novo Nordisk
https://finance.yahoo.com/m/86ba967e-114c-30ce-9625-96f5ebeae277/omeros-catapults-almost-150-.html
Die Aktie von Omeros ( OMER ) katapultierte sich am Mittwoch auf ein 10-Monats-Hoch, nachdem Novo Nordisk sich bereit erklärt hatte, bis zu 2,1 Milliarden Dollar für die Lizenzierung seiner experimentellen Behandlung seltener Blut- und Nierenerkrankungen zu zahlen.
Das Medikament Zaltenibart wird derzeit als Behandlung für paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) getestet. PNH ist eine seltene Blutkrankheit, bei der das Immunsystem fälschlicherweise rote Blutkörperchen angreift und zerstört. In einer Pressemitteilung erklärte Novo, Zaltenibart habe mehrere potenzielle Vorteile gegenüber anderen Medikamenten, die bereits auf dem Markt oder in der Entwicklung sind.
Diese drei Faktoren werden die Aktien im Medizinsektor im Jahr 2025 antreiben
„Mit Zaltenibart haben wir die attraktive Möglichkeit, künftig einer großen Zahl von Menschen mit seltenen Blut- und Nierenerkrankungen zu helfen und unseren Führungsanspruch in diesem Bereich zu untermauern“, sagte Ludovic Helfgott in einer Erklärung. Helfgott ist Executive Vice President für Produkt- und Portfoliostrategie bei Novo.
Im Mittagshandel an der Börse stieg die Omeros-Aktie heute um rund 150 % auf 10,26. Die Aktie erreichte ihren 200-Tage-Durchschnitt und damit ihren höchsten Stand seit Dezember. Die Novo Nordisk-Aktie legte leicht zu und erreichte 56,88.
Omeros-Aktie: „Neuartiger“ Mechanismus
Gemäß den Vertragsbedingungen zahlt Novo Nordisk 340 Millionen US-Dollar im Voraus und in Form kurzfristiger Meilensteinzahlungen. Die Zahlungen sichern dem Unternehmen die weltweiten Exklusivrechte zur Entwicklung und Vermarktung von Zaltenibart für alle möglichen Anwendungsgebiete. Einschließlich möglicher Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteine hat der Vertrag einen Wert von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar. Omeros könnte zudem gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz erhalten.
Zaltenibart wirkt durch die Blockierung von MASP-3, einem Protein, das einen alternativen Weg des körpereigenen Komplementsystems aktiviert. Das Komplementsystem ist Teil des Immunsystems und spielt nachweislich eine Rolle bei einer Reihe seltener Erkrankungen.
„Zaltenibart verfügt über einen neuartigen Wirkmechanismus, der gegenüber anderen Behandlungen für komplement-vermittelte Erkrankungen mehrere Vorteile bieten könnte“, sagte Martin Holst Lange, Chief Scientific Officer von Novo, in einer Erklärung. „Novo Nordisk ist in einer starken Position, um auf der Arbeit von Omeros aufzubauen und den Wert dieses Vermögenswerts zu maximieren.“
Der Deal ist die zweite große Geschäftsentwicklungsnachricht von Novo Nordisk in diesem Monat. Am 9. Oktober hatte Novo angekündigt, bis zu 5,2 Milliarden Dollar für die Übernahme von Akero Therapeutics ( AKRO ) zu zahlen. Das Unternehmen soll das Medikament gegen möglicherweise mit Stoffwechselstörungen verbundene Steatohepatitis (Fettleberentzündung) verschreiben. Die Krankheit, auch MASH genannt, entsteht durch Fettansammlungen in der Leber, die zu Vernarbungen und schließlich zu einer Leberzirrhose führen.
Novo Nordisk beginnt mit Entlassungen in den USA im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen
