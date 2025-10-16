Etwas schwächer - Unruhiger Verkauf

Ein neuer Deal für NOVO





2025-10-15 Omeros katapultiert sich um fast 150 % durch einen überraschenden 2,1-Milliarden-Dollar-Deal mit Novo Nordisk

https://finance.yahoo.com/m/86ba967e-114c-30ce-9625-96f5ebeae277/omeros-catapults-almost-150-.html

Die Aktie von Omeros ( OMER ) katapultierte sich am Mittwoch auf ein 10-Monats-Hoch, nachdem Novo Nordisk sich bereit erklärt hatte, bis zu 2,1 Milliarden Dollar für die Lizenzierung seiner experimentellen Behandlung seltener Blut- und Nierenerkrankungen zu zahlen.

Das Medikament Zaltenibart wird derzeit als Behandlung für paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) getestet. PNH ist eine seltene Blutkrankheit, bei der das Immunsystem fälschlicherweise rote Blutkörperchen angreift und zerstört. In einer Pressemitteilung erklärte Novo, Zaltenibart habe mehrere potenzielle Vorteile gegenüber anderen Medikamenten, die bereits auf dem Markt oder in der Entwicklung sind.

„Mit Zaltenibart haben wir die attraktive Möglichkeit, künftig einer großen Zahl von Menschen mit seltenen Blut- und Nierenerkrankungen zu helfen und unseren Führungsanspruch in diesem Bereich zu untermauern“, sagte Ludovic Helfgott in einer Erklärung. Helfgott ist Executive Vice President für Produkt- und Portfoliostrategie bei Novo.

Im Mittagshandel an der Börse stieg die Omeros-Aktie heute um rund 150 % auf 10,26. Die Aktie erreichte ihren 200-Tage-Durchschnitt und damit ihren höchsten Stand seit Dezember. Die Novo Nordisk-Aktie legte leicht zu und erreichte 56,88.

Omeros-Aktie: „Neuartiger“ Mechanismus

Gemäß den Vertragsbedingungen zahlt Novo Nordisk 340 Millionen US-Dollar im Voraus und in Form kurzfristiger Meilensteinzahlungen. Die Zahlungen sichern dem Unternehmen die weltweiten Exklusivrechte zur Entwicklung und Vermarktung von Zaltenibart für alle möglichen Anwendungsgebiete. Einschließlich möglicher Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteine ​​hat der Vertrag einen Wert von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar. Omeros könnte zudem gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz erhalten.

Zaltenibart wirkt durch die Blockierung von MASP-3, einem Protein, das einen alternativen Weg des körpereigenen Komplementsystems aktiviert. Das Komplementsystem ist Teil des Immunsystems und spielt nachweislich eine Rolle bei einer Reihe seltener Erkrankungen.

„Zaltenibart verfügt über einen neuartigen Wirkmechanismus, der gegenüber anderen Behandlungen für komplement-vermittelte Erkrankungen mehrere Vorteile bieten könnte“, sagte Martin Holst Lange, Chief Scientific Officer von Novo, in einer Erklärung. „Novo Nordisk ist in einer starken Position, um auf der Arbeit von Omeros aufzubauen und den Wert dieses Vermögenswerts zu maximieren.“

Der Deal ist die zweite große Geschäftsentwicklungsnachricht von Novo Nordisk in diesem Monat. Am 9. Oktober hatte Novo angekündigt, bis zu 5,2 Milliarden Dollar für die Übernahme von Akero Therapeutics ( AKRO ) zu zahlen. Das Unternehmen soll das Medikament gegen möglicherweise mit Stoffwechselstörungen verbundene Steatohepatitis (Fettleberentzündung) verschreiben. Die Krankheit, auch MASH genannt, entsteht durch Fettansammlungen in der Leber, die zu Vernarbungen und schließlich zu einer Leberzirrhose führen.





Novo Nordisk beginnt mit Entlassungen in den USA im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen





https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/novo-nordisk-beginnt-mit-entlassungen-in-den-usa-im-rahmen-von-restrukturierungsmassnahmen-ce7d5adfdb8bf721





