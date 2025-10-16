    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Trump droht Hamas mit dem Tode

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump droht Hamas mit militärischen Maßnahmen.
    • Weitere Tötungen im Gazastreifen inakzeptabel.
    • USA könnten aktiv eingreifen, wenn nötig.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat der islamistischen Hamas mit dem Tode gedroht. Wenn die Terrororganisation weiter Menschen im Gazastreifen töte, "werden wir keine Wahl haben als hineinzugehen und sie zu töten", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social./rin/DP/he



