RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe beeindruckende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag zu dem Bericht. Das beschleunigte Umsatzwachstum liege klar über der Konsenserwartung./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:40 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,23 % und einem Kurs von 303EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 20:00 Uhr) gehandelt.