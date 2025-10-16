    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe beeindruckende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag zu dem Bericht. Das beschleunigte Umsatzwachstum liege klar über der Konsenserwartung./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:40 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,23 % und einem Kurs von 303EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 20:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Piral Dadhania
    Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 305
    Kursziel alt: 305
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



