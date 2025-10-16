Gold steigt weiter: Stress bei US-Regionalbanken und Liquiditätsengpässe!

Extreme Nervosität an den Finanzmärkten: Nicht nur, dass Gold wieder einmal auf eine neues Allzeithoch steigt und Bitcoin eine wichtige Unterstützung bricht - vielmehr sind US-Regionalbanken stark unter Druck. Das weckt Erinnerungen an die Krise der US-Regionalbanken aus dem Jahr 2023 - Auslöser der aktuellen Krise sind faule, hoch gehebelte Kredite im US-Schattenbankensystem nach den Pleiten von First Brands und Tricolor. Das ist auch eine Folge des Abschwungs der US-Wirtschaft, die nun ihre ersten Opfer fordert. Die Wall Street aber war in jeder Hinsicht vertrauensselig und betäubt durch die KI-Euphorie - aber der massive Anstieg von Gold (und Silber) war ebenso ein Warnzeichen wie die Schwäche des Liquiditäts-Assets Bitcoin..

Hinweise aus Video: