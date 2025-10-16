    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Marktgeflüster

    317 Aufrufe 317 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Gold steigt weiter: Stress bei US-Regionalbanken und Liquiditätsengpässe!

    Vielmehr sind US-Regionalbanken stark unter Druck. Das weckt Erinnerungen an die Krise der US-Regionalbanken aus dem Jahr 2023

    Extreme Nervosität an den Finanzmärkten: Nicht nur, dass Gold wieder einmal auf eine neues Allzeithoch steigt und Bitcoin eine wichtige Unterstützung bricht - vielmehr sind US-Regionalbanken stark unter Druck. Das weckt Erinnerungen an die Krise der US-Regionalbanken aus dem Jahr 2023 - Auslöser der aktuellen Krise sind faule, hoch gehebelte Kredite im US-Schattenbankensystem nach den Pleiten von First Brands und Tricolor. Das ist auch eine Folge des Abschwungs der US-Wirtschaft, die nun ihre ersten Opfer fordert. Die Wall Street aber war in jeder Hinsicht vertrauensselig und betäubt durch die KI-Euphorie - aber der massive Anstieg von Gold (und Silber) war ebenso ein Warnzeichen wie die Schwäche des Liquiditäts-Assets Bitcoin..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.820,54€
    Basispreis
    17,67
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.740,00€
    Basispreis
    14,82
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. China im Handelskrieg: Das Trugbild chinesischer Stärke

    2. Standort Deutschland im Abstieg – warum das keine „Laune der Natur“ ist

     

    Das Video "Gold steigt weiter: Stress bei US-Regionalbanken und Liquiditätsengpässe! " sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Gold steigt weiter: Stress bei US-Regionalbanken und Liquiditätsengpässe! Extreme Nervosität an den Finanzmärkten: Nicht nur, dass Gold wieder einmal auf eine neues Allzeithoch steigt und Bitcoin eine wichtige Unterstützung bricht