    Erdnusseis-Riegel zurückgerufen - mögliche Glassplitter

    • Edeka ruft "Gut & Günstig Crunchy Peanut Ice Cream" zurück.
    • Betroffen: Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Mai 2027.
    • Glassplitter möglich, Rückgabe ohne Kassenbon möglich.

    HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen möglicher Glassplitter ruft Edeka das Produkt "Gut & Günstig Crunchy Peanut Ice Cream" in der 6x53-Milliliter-Packung zurück. Betroffen sei Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Mai 2027, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit.

    Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Riegeln Glasstücke befinden. Vom Verzehr werde daher abgeraten. Der Artikel sei überwiegend bei Edeka und Marktkauf verkauft worden. Läden im Saarland und in Südhessen sowie größtenteils in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz seien nicht betroffen.

    Die betroffenen Märkte haben die Ware nach Angaben des Unternehmens bereits aus dem Verkauf genommen. Kundinnen und Kunden könnten das Eis gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Kassenbon zurückgeben./lif/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
