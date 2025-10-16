ANALYSE-FLASH
RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 305 Euro
- RBC belässt EssilorLuxottica auf "Outperform"
- Kursziel von 305 Euro für den Brillenkonzern
- Umsatzwachstum übertrifft Konsenserwartungen deutlich
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe beeindruckende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag zu dem Bericht. Das beschleunigte Umsatzwachstum liege klar über der Konsenserwartung./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:40 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,87 % und einem Kurs von 302 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 20:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,04 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 138,02 Mrd..
EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 262,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von -11,49 %/+3,04 % bedeutet.
