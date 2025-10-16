    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica

    ANALYSE-FLASH

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 305 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt EssilorLuxottica auf "Outperform"
    • Kursziel von 305 Euro für den Brillenkonzern
    • Umsatzwachstum übertrifft Konsenserwartungen deutlich
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 305 Euro
    Foto: EssilorLuxottica

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe beeindruckende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag zu dem Bericht. Das beschleunigte Umsatzwachstum liege klar über der Konsenserwartung./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:40 / EDT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EssilorLuxottica!
    Long
    247,97€
    Basispreis
    2,98
    Ask
    × 9,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    305,20€
    Basispreis
    3,07
    Ask
    × 8,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    EssilorLuxottica

    +8,66 %
    -2,23 %
    +1,04 %
    +11,84 %
    +26,26 %
    +76,34 %
    +133,14 %
    +152,28 %
    +386,97 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,87 % und einem Kurs von 302 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 20:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 138,02 Mrd..

    EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 262,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von -11,49 %/+3,04 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 305 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 305,00, was eine Steigerung von +12,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 305 Euro Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe beeindruckende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag zu dem …