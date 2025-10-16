RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 305 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,87 % und einem Kurs von 302 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 20:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,04 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 138,02 Mrd..

EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 262,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von -11,49 %/+3,04 % bedeutet.