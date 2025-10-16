Welche neuen Wachstumswege haben Xiaohongshu und WWD in Paris aufgezeigt?

Am 2. Oktober, während der Pariser Modewoche, haben Xiaohongshu und WWD weltweit angesehene Führungskräfte und einflussreiche Persönlichkeiten aus der Luxusbranche zum ersten Luxury Innovation Summit eingeladen. Sie tauschten Erkenntnisse über digitale Chancen und Herausforderungen aus und skizzierten die nächste Wachstumskurve. Die wichtigsten Erkenntnisse wurden in der Stadt, die den Luxus selbst erfunden hat, aufgenommen. Ohne Verständnis für Xiaohongshu kann man die Zukunft des Luxus in China nicht nachvollziehen.

PARIS, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Als Chinas führende Lifestyle-Community verfügt Xiaohongshu über eine der weltweit am meisten luxusorientierten Nutzergruppen, die sich vor allem aus der Generation Z und den wichtigsten Trendsettern zusammensetzt. Hier ist „Seeding" nicht nur ein Hype. Es ist der Trichter, der fünf Minuten Fieber in fünf Jahre Markenwert verwandelt.

„Verbraucher betrachten Marken heutzutage als Teil ihrer Identität", erklärte Lena Yang, stellvertretende Vorsitzende von WWD China. „Sie erwarten von Marken, dass diese sie wirklich verstehen – ihre Kultur und ihre persönlichen Geschichten. Kulturelle Resonanz ist kein Slogan. Es ist eine kreative Arbeit, die mit der Anerkennung eines Menschen und der Kultur, die ihn geprägt hat, beginnt."

Johannes Neubacher, Leiter für Content bei WWD China, stellte fest, dass nur wenige Märkte sich so schnell – oder so tiefgreifend – verändert haben wie China. Chinesische Einkäufer sind nicht nur Early Adopters. Sie definieren die Regeln neu, nach denen sich Marken mit Kultur, Gemeinschaft und Kreativität auseinandersetzen.

Mi Yang, Leiterin der Abteilung für Luxusgüter und Kommerzialisierung bei Xiaohongshu, formulierte es wie folgt: „‚Seeding' ist weit mehr als nur die Veröffentlichung von Inhalten. Es handelt sich um einen Produktmarketing-Motor, der durch echte Nutzerinspiration angetrieben wird. Sie fördert die Konversionen von heute und steigert gleichzeitig den Markenwert für morgen. Xiaohongshu beginnt mit authentischem Austausch und setzt sich durch aktive Suche fort. Dies führt zu Mundpropaganda, die neue Luxusverkäufe generiert und langfristige Wachstumspartnerschaften mit Marken etabliert. Diese drei Schritte bilden einen geschlossenen Verbraucher-Entscheidungskreislauf und verdeutlichen den einzigartigen Wert der Plattform als strategischer Partner."