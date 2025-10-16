JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Conti habe seine Erwartungen als auch jene am Markt deutlich übertroffen, schrieb Akshat Kacker am Donnerstag nach den Eckdaten des Reifenkonzerns für das dritte Quartal. Für 2026 seien die Hannoveraner gut positioniert./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,58 % und einem Kurs von 56,74EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 20:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akshat Kacker

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

