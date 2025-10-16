    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Conti habe seine Erwartungen als auch jene am Markt deutlich übertroffen, schrieb Akshat Kacker am Donnerstag nach den Eckdaten des Reifenkonzerns für das dritte Quartal. Für 2026 seien die Hannoveraner gut positioniert./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST


    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,58 % und einem Kurs von 56,74EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 20:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akshat Kacker
    Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



