J.B.Hunt Transport Services Aktie bestätigt den positiven Trend - +8,80 % - 16.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die J.B.Hunt Transport Services Aktie. Mit einer Performance von +8,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

J.B. Hunt Transport Services ist ein führendes US-Logistikunternehmen, das intermodale, dedizierte und Lkw-Ladungsdienste bietet. Es ist einer der größten Anbieter im intermodalen Markt. Hauptkonkurrenten sind Schneider National und Swift Transportation. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration fortschrittlicher Technologie und strategischer Partnerschaften mit Eisenbahnen.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die J.B.Hunt Transport Services Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +8,17 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die J.B.Hunt Transport Services Aktie damit um +6,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei J.B.Hunt Transport Services auf -18,52 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,71 % geändert.

J.B.Hunt Transport Services Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,47 % 1 Monat +15,68 % 3 Monate +8,17 % 1 Jahr -22,20 %

Informationen zur J.B.Hunt Transport Services Aktie

Es gibt 97 Mio. J.B.Hunt Transport Services Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,03 Mrd.EUR wert.

J.B.Hunt Transport Services Aktie jetzt kaufen?

Ob die J.B.Hunt Transport Services Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur J.B.Hunt Transport Services Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.