    J.B.Hunt Transport Services Aktie bestätigt den positiven Trend - +8,80 % - 16.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die J.B.Hunt Transport Services Aktie bisher um +8,80 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der J.B.Hunt Transport Services Aktie.

    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    J.B. Hunt Transport Services ist ein führendes US-Logistikunternehmen, das intermodale, dedizierte und Lkw-Ladungsdienste bietet. Es ist einer der größten Anbieter im intermodalen Markt. Hauptkonkurrenten sind Schneider National und Swift Transportation. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration fortschrittlicher Technologie und strategischer Partnerschaften mit Eisenbahnen.

    J.B.Hunt Transport Services Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die J.B.Hunt Transport Services Aktie. Mit einer Performance von +8,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die J.B.Hunt Transport Services Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +8,17 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die J.B.Hunt Transport Services Aktie damit um +6,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei J.B.Hunt Transport Services auf -18,52 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,71 % geändert.

    J.B.Hunt Transport Services Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,47 %
    1 Monat +15,68 %
    3 Monate +8,17 %
    1 Jahr -22,20 %

    Informationen zur J.B.Hunt Transport Services Aktie

    Es gibt 97 Mio. J.B.Hunt Transport Services Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,03 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update USA - 16.10. - S&P 500 schwach -0,53 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Etwas schwächer - Unruhiger Verkauf


    Die US-Börsen haben sich auch am Donnerstag mit einer gemeinsamen Linie zeitweise schwergetan. Nach volatilem Verlauf tendierten die Indizes zuletzt etwas schwächer. Ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin zum …

    Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & Co. übertreffen US-Märkte deutlich!


    Während die deutschen Börsenindizes heute kräftig zulegen, müssen die US-amerikanischen Märkte leichte Verluste hinnehmen. Ein Blick auf die Top- und Flopwerte zeigt spannende Entwicklungen.

    J.B.Hunt Transport Services Aktie jetzt kaufen?


    Ob die J.B.Hunt Transport Services Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur J.B.Hunt Transport Services Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    J.B.Hunt Transport Services

    +20,99 %
    +4,56 %
    +14,55 %
    +6,91 %
    -22,28 %
    -21,72 %
    +10,23 %
    +101,84 %
    +359,00 %
