JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,58 % und einem Kurs von 56,74 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 20:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -5,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,24 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00Euro. Von den letzten 5 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 80,00Euro was eine Bandbreite von -11,13 %/+42,20 % bedeutet.