ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro
- JPMorgan stuft Continental auf "Overweight" ein.
- Kursziel von 70 Euro bleibt unverändert.
- Conti übertrifft Erwartungen deutlich im Q3.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Conti habe seine Erwartungen als auch jene am Markt deutlich übertroffen, schrieb Akshat Kacker am Donnerstag nach den Eckdaten des Reifenkonzerns für das dritte Quartal. Für 2026 seien die Hannoveraner gut positioniert./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,58 % und einem Kurs von 56,74 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 20:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -5,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,24 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00Euro. Von den letzten 5 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 80,00Euro was eine Bandbreite von -11,13 %/+42,20 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 70 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Continental - 543900 - DE0005439004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Continental. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ZF und SGL bin ich zu weit weg.
Die Autobranche steckt in der Krise. Der Zulieferer Continental konnte bei den Herstellern trotzdem höhere Preise durchsetzen. Der Gewinn stieg deutlich.
https://www.goslarsche.de/Nachrichten/Continental-schneidet-besser-ab-als-gedacht-616122.html