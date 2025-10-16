    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Continental auf "Overweight" ein.
    • Kursziel von 70 Euro bleibt unverändert.
    • Conti übertrifft Erwartungen deutlich im Q3.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Conti habe seine Erwartungen als auch jene am Markt deutlich übertroffen, schrieb Akshat Kacker am Donnerstag nach den Eckdaten des Reifenkonzerns für das dritte Quartal. Für 2026 seien die Hannoveraner gut positioniert./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Continental!
    Long
    52,16€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 12,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    59,80€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 12,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Continental

    +4,91 %
    -5,85 %
    -25,91 %
    -28,76 %
    -8,36 %
    +10,95 %
    -39,62 %
    -70,22 %
    +1.136,51 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,58 % und einem Kurs von 56,74 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 20:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -5,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,24 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00Euro. Von den letzten 5 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 80,00Euro was eine Bandbreite von -11,13 %/+42,20 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 70 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00, was eine Steigerung von +28,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Continental - 543900 - DE0005439004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Continental. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Conti habe seine Erwartungen als auch jene am Markt deutlich übertroffen, schrieb Akshat Kacker am Donnerstag nach den Eckdaten des …