    Sabadell-Übernahme durch BBVA gescheitert - zu wenig Aktionäre wollen verkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Übernahme von Banco Sabadell durch BBVA gescheitert.
    • Nur 25,47% der Aktionäre haben angedient.
    • BBVA plant neues Aktienrückkaufprogramm nach Misserfolg.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MADRID (dpa-AFX) - Die Übernahme der spanischen Banco Sabadell durch die ebenfalls dort beheimatete Großbank BBVA ist gescheitert. Nur 25,47 Prozent der Aktionäre hatten ihre Papiere angedient, wie die Aufsichtsbehörde CNMV am Donnerstagabend mitteilte. Notwendig für eine Fortsetzung der Übernahmebemühungen wären mindestens 30 Prozent gewesen. Bereits vor fünf Jahren war ein Versuch von BBVA, seinen kleineren Branchenkollegen zu schlucken, gescheitert.

    Nach der Veröffentlichung der erneuten Offerte im Mai vergangenen Jahres sah sich die Großbank Widerständen verschiedener Art ausgesetzt. So hatte die Führung von Sabadell sowohl das erste als auch das zweite Angebot als zu niedrig abgelehnt. Die Regierung hatte sich ebenfalls wenig begeistert gezeigt und Forderungen aufgestellt, die eine Übernahme weniger attraktiv erscheinen ließen.

    BBVA selbst teilte am Donnerstagabend mit, nach dem gescheiterten Übernahmeversuch ein neues Aktienrückkaufprogramm in "signifikanter" Höhe starten zu wollen. Die Bank hatte zuletzt eine eigene Aktie für 4,8376 Sabadell-Papiere geboten. Damit bewertete sie den Branchenkollegen mit etwa 16,3 Milliarden Euro, was grob dem aktuellen Börsenwert entspricht./he/ajx

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,12 % und einem Kurs von 16,52 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 21:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um -3,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 95,05 Mrd..

    BBVA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6642. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -27,36 %/+2,91 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
