Sabadell-Übernahme durch BBVA gescheitert - zu wenig Aktionäre wollen verkaufen

BBVA selbst teilte am Donnerstagabend mit, nach dem gescheiterten Übernahmeversuch ein neues Aktienrückkaufprogramm in "signifikanter" Höhe starten zu wollen. Die Bank hatte zuletzt eine eigene Aktie für 4,8376 Sabadell-Papiere geboten. Damit bewertete sie den Branchenkollegen mit etwa 16,3 Milliarden Euro, was grob dem aktuellen Börsenwert entspricht./he/ajx

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,12 % und einem Kurs von 16,52 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 21:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um -3,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,21 %.

Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 95,05 Mrd..

BBVA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6642. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1400 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -27,36 %/+2,91 % bedeutet.