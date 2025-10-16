Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 16.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Walmart
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 1
Performance 1M: +6,19 %
Travelers Companies
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 2
Performance 1M: -1,81 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 3
Performance 1M: -0,16 %
American Express
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 4
Performance 1M: +2,42 %
Walt Disney
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 5
Performance 1M: -2,54 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 6
Performance 1M: -5,41 %
Visa (A)
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 7
Performance 1M: +3,15 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 8
Performance 1M: +2,23 %
