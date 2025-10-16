Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.10.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Verisk Analytics
Tagesperformance: -6,47 %
Platz 1
Performance 1M: -3,37 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,72 %
Platz 2
Performance 1M: +23,38 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 3
Performance 1M: -7,61 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 4
Performance 1M: +2,08 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 5
Performance 1M: +0,18 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 6
Performance 1M: +6,46 %
Workday (A)
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 7
Performance 1M: +6,45 %
PayPal
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 8
Performance 1M: +2,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Aktie wird als 'Top-Loser' im Nasdaq wahrgenommen, und viele Anleger raten, vor den kommenden Zahlen nicht zu kaufen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen signifikanten Rückgang, was die Bedenken hinsichtlich der Unternehmensrelevanz verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 9
Performance 1M: +1,28 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 10
Performance 1M: +6,78 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 11
Performance 1M: -7,68 %
Tesla
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 12
Performance 1M: +5,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Kritische Stimmen bemängeln die hohe Bewertung, sinkende Verkaufszahlen, insbesondere beim Cybertruck, und eine Kursentwicklung von -X% in den letzten 14 Tagen. Anleger zeigen sich besorgt über die zukünftige Profitabilität und die Marktstellung von Tesla.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 13
Performance 1M: +1,35 %
Copart
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 14
Performance 1M: -6,01 %
Lam Research
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 15
Performance 1M: +22,43 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 16
Performance 1M: +1,48 %
Netflix
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 17
Performance 1M: +1,23 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 18
Performance 1M: +6,57 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 19
Performance 1M: +13,18 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 20
Performance 1M: +11,02 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 21
Performance 1M: +5,13 %
Autodesk
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 22
Performance 1M: -4,12 %
Linde
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 23
Performance 1M: -4,54 %
