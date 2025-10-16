Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 16.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Kenvue
Tagesperformance: -13,06 %
Platz 1
Performance 1M: -10,27 %
F5
Tagesperformance: -10,75 %
Platz 2
Performance 1M: +0,33 %
Marsh & McLennan Cos
Tagesperformance: -8,90 %
Platz 3
Performance 1M: +2,86 %
J.B.Hunt Transport Services
Tagesperformance: +8,50 %
Platz 4
Performance 1M: +15,68 %
KeyCorp
Tagesperformance: -7,53 %
Platz 5
Performance 1M: -4,45 %
Citizens Financial Group
Tagesperformance: -7,12 %
Platz 6
Performance 1M: +1,60 %
Capital One Financial
Tagesperformance: -7,01 %
Platz 7
Performance 1M: -4,65 %
Regions Financial
Tagesperformance: -6,81 %
Platz 8
Performance 1M: -6,99 %
KKR
Tagesperformance: -6,76 %
Platz 9
Performance 1M: -13,22 %
Brown & Brown
Tagesperformance: -6,71 %
Platz 10
Performance 1M: +3,81 %
Fifth Third Bancorp
Tagesperformance: -6,55 %
Platz 11
Performance 1M: -3,90 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -6,42 %
Platz 12
Performance 1M: -3,37 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -6,10 %
Platz 13
Performance 1M: -7,15 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -5,86 %
Platz 14
Performance 1M: -2,10 %
Truist Financial Corporation
Tagesperformance: -5,80 %
Platz 15
Performance 1M: -2,46 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: -5,78 %
Platz 16
Performance 1M: +3,56 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,70 %
Platz 17
Performance 1M: +18,94 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: -5,51 %
Platz 18
Performance 1M: +8,31 %
HP
Tagesperformance: -5,29 %
Platz 19
Performance 1M: +4,22 %
Huntington Bancshares
Tagesperformance: -5,23 %
Platz 20
Performance 1M: -8,00 %
American International Group
Tagesperformance: -5,23 %
Platz 21
Performance 1M: +7,23 %
Blackstone
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 22
Performance 1M: -10,06 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,72 %
Platz 23
Performance 1M: +23,38 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 24
Performance 1M: +20,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
Das Anleger-Sentiment zu Newmont Corporation im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die stabile Dividende und soliden Zahlen werden geschätzt. Der Kurs hat in den letzten Tagen zugenommen, jedoch gibt es auch Meinungen, dass Rücksetzer übertrieben sind und als Kaufgelegenheit gesehen werden. Insgesamt wird Newmont als langfristig attraktives Investment im Goldbereich betrachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Newmont Corporation eingestellt.
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 25
Performance 1M: -0,53 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 26
Performance 1M: +4,48 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 27
Performance 1M: +6,46 %
Bio-Techne
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 28
Performance 1M: +17,01 %
Mettler Toledo International
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 29
Performance 1M: +4,34 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 30
Performance 1M: +1,35 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 31
Performance 1M: +13,07 %
Oracle
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 32
Performance 1M: -0,13 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 33
Performance 1M: +2,23 %
Snap-On
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 34
Performance 1M: -1,31 %
Public Storage
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 35
Performance 1M: +6,14 %
