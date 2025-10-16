Blokees stellt auf der China Toy Expo 2025 neue Produkte vor und treibt damit die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte weiter voran

Blokees stellte mehrere neue Serien unter seiner Hauptproduktlinie HERO10 vor. Dazu gehörten die Transformers Galaxy Version 09 – Darkest Hour sowie neue Serien von Saint Seiya und Kamen Rider. Darüber hinaus markierte die ausgestellte DC Defender Version 01 – Legendary Batman Assemble die erste Kommerzialisierung von DC in Blokees Defender-Version.

SHANGHAI, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Vom 15. bis 17. Oktober 2025 gab die Marke Assembly Character Toys Blokees ihr Debüt auf der China Toy Expo 2025. Blokees präsentierte seine beiden Hauptkategorien „Blokees Model Kits" und „BLOKEES WHEELS" sowie mehr als 100 Produkte, die auf fast 30 weltbekannten IPs basieren, darunter Ultraman, Transformers, DC und Sanrio. Dies unterstreicht das Produkt-Ökosystem von Blokees, das auf die Bedürfnisse von Global Playern zugeschnitten ist.

Besondere Aufmerksamkeit wurde den Serien „Champion" und „Legend" von Blokees gewidmet, die für Modellbausatz-Sammler ab 16 Jahren konzipiert sind. Die Ausstellung umfasste nahezu 50 Blokees-Modellbausätze von weltweit bekannten IPs wie EVANGELION, Saint Seiya und Transformers, wobei neue Produkte mehr als 70 % der Exponate ausmachten.

Die Serie „daadoos" von Blokees richtet sich an den weiblichen Verbrauchermarkt und wird kontinuierlich erweitert. Neben den Serien FUN, DREAM, MATE und ART wurde auf der China Toy Expo zum ersten Mal die neue Serie NEST vorgestellt, in der die Powerpuff Girls vermarktet werden.

Auf der Messe wurde BLOKEES WHEELS, eine neue Produktkategorie, die offiziell auf der WF 2025 eingeführt wurde, mit einer größeren Anzahl von Produkten vorgestellt. Die C-Serie, die sich an allgemeine IP-Fans richtete, enthielt Designs von Ultraman. Die E-Serie, die sich an erwachsene IP-Enthusiasten richtet, stellte Produkte aus, die auf Fast & Furious basieren. Dies war die erste Vermarktung von Fast & Furious durch Blokees.

Während der China Toy Expo 2025 stellte Blokees auch herausragende modifizierte BFC-Werke aus und demonstrierte damit den tiefgreifenden Geist der gemeinsamen Kreativität zwischen der Marke und ihren Spielern. Außerdem veranstaltete Blokees während der gleichzeitig stattfindenden Messe einen zweitägigen Offline-BFC-Kreationswettbewerb. Die Teilnehmer nahmen mit Begeisterung an sechs themenbezogenen Wettbewerben teil, die auf ihren Interessen basierten.

In Zukunft wird Blokees globale Akteure kontinuierlich mit einer Vielzahl hochwertiger Produkte versorgen und sich bemühen, herausragende Erlebnisse und Freude am Bauen zu bieten.

