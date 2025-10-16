Möller und Pistorius schreiben Brief an Fraktion

BERLIN (dpa-AFX) - Versöhnliche Töne zum in der SPD-Fraktion eskalierten Streit um einen neuen Wehrdienst: Verteidigungsminister Boris Pistorius, Fraktionsvize Siemtje Möller und der Abgeordnete Falko Droßmann haben sich in einem gemeinsamen Brief an ihre Fraktion gewandt. "Wir wollen nach der Diskussion in der Fraktionssitzung am Dienstag gemeinsam einige Dinge zum neuen Wehrdienst klarstellen", schreiben die SPD-Politiker in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Der Grundsatz der Freiwilligkeit steht an erster Stelle und bleibt leitend für unser weiteres Handeln", erklären Möller, Pistorius und Droßmann darin. Für den Fall, dass sich nicht ausreichend Freiwillige für den Wehrdienst melden, "müssen wir klare gesetzliche Regelungen für etwaige Verpflichtungen schaffen".