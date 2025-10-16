    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alcaraz und Sinner spielen um Finalsieg und Mega-Prämie

    Für Sie zusammengefasst
    • Alcaraz und Sinner im Traumfinale des Six Kings Slam.
    • Finale am Samstag, 20:30 Uhr, auf Netflix übertragen.
    • Sieger erhält 4,5 Millionen US-Dollar Preisgeld.
    Alcaraz und Sinner spielen um Finalsieg und Mega-Prämie
    Foto: Netflix

    RIAD (dpa-AFX) - Die Tennisstars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben das Traumfinale beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien perfekt gemacht und dürfen weiter auf den großen Zahltag hoffen. Der Weltranglistenerste Alcaraz setzte sich im Halbfinale des lukrativen und hochklassig besetzten Show-Turniers gegen Taylor Fritz mit 6:4, 6:2 durch. Der US-Amerikaner Fritz hatte in der Runde zuvor den Hamburger Alexander Zverev besiegt.

    Anschließend setzte sich der Weltranglistenzweite Sinner aus Italien in seinem Vorschlussrunden-Duell mit dem serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic nahezu problemlos mit 6:4, 6:2 durch. Das Finale findet an diesem Samstag (20.30 Uhr/Netflix) statt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Long
    1.108,91€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 8,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.285,70€
    Basispreis
    1,17
    Ask
    × 8,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Gewinner der zweiten Auflage des umstrittenen Einladungsturniers erhält 4,5 Millionen US-Dollar. Als Antrittsgage erhält jeder der sechs geladenen Topstars 1,5 Millionen Dollar.

    Netflix mischt auch mit

    Beim Six Kings Slam gibt es keine Weltranglistenpunkte, keinen wichtigen Titel, kein Renommee zu gewinnen - dafür aber viel Geld. Der Sieger erhält für maximal drei Matches sechs Millionen US-Dollar und damit eine höhere Prämie als bei einem Triumph bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Die Spiele werden vom Streaming-Giganten Netflix übertragen, es ergeben sich also auch neue Vermarktungschancen.

    Für Kritiker ist das Tennisturnier aber auch ein Teil des sogenannten Sportswashing, mit dem das Königreich Saudi-Arabien von seinen Verstößen gegen Menschenrechte ablenken und sein Image verbessern wolle./jso/DP/zb

    Netflix

    -2,25 %
    -0,82 %
    +1,23 %
    -4,44 %
    +59,55 %
    +336,84 %
    +123,86 %
    +1.089,39 %
    +5.454,95 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 1.009 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 21:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -0,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 428,75 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.423,57USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00USD was eine Bandbreite von +28,38 %/+49,61 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Alcaraz und Sinner spielen um Finalsieg und Mega-Prämie Die Tennisstars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben das Traumfinale beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien perfekt gemacht und dürfen weiter auf den großen Zahltag hoffen. Der Weltranglistenerste Alcaraz setzte sich im Halbfinale des lukrativen und …