Kenvue Aktie sackt ab - 16.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Kenvue Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -13,80 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Kenvue ist ein führendes Unternehmen im Bereich Gesundheits- und Pflegeprodukte mit bekannten Marken wie Tylenol und Listerine. Es konkurriert mit Procter & Gamble und Unilever und punktet durch starke Markenbekanntheit und Innovation.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Kenvue abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -23,89 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kenvue Aktie damit um +1,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,27 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Kenvue einen Rückgang von -32,19 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,68 % geändert.

Kenvue Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,01 % 1 Monat -10,27 % 3 Monate -23,89 % 1 Jahr -30,08 %

Informationen zur Kenvue Aktie

Es gibt 2 Mrd. Kenvue Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,32 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 16.10.2025 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Kenvue Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kenvue Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kenvue Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.