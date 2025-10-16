Wirtschaft
US-Börsen geben nach - Sorge um zwei Regionalbanken
Als Grund für die schlechte Stimmung wurden notleidende Kredite zweier Regionalbanken genannt, die erneut die Besorgnis vor einer neuen Schuldenkrise schürten.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1690 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8554 Euro zu haben.
Der Goldpreis verzeichnete erneut starke Zuwächse und markierte wie schon in den letzten Tagen wieder neue Allzeithochs. Am Abend wurden für eine Feinunze 4.320 US-Dollar gezahlt (+2,6 Prozent), mehr als jemals zuvor. Das entspricht einem Preis von 118,80 Euro pro Gramm - auch in Euro gerechnet ein neuer Rekord.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 61,08 US-Dollar, das waren 83 Cent oder 1,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NetApp Aktie
Die NetApp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 45.964 auf Ariva Indikation (16. Oktober 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NetApp Aktie um -0,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,27 %.
Die Marktkapitalisierung von NetApp bezifferte sich zuletzt auf 20,40 Mrd..
NetApp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.
Update Herbst 2025
Für das Q3/2025 sind bei mir folgende Divis eingegangen:
Südzucker, RBC, ATD, Pentair, BAT, P&G, Verizon, KMI, Orca Energy, GSK, Haleon, Altria, HSBC, NN Group, MDLZ, BBD pref., 3M, Unilever, Shell, IP und XTrackers Euro Divi (DBX1D3)
Zusammen 1602,32 Euro netto
Folgende Länder befinden sich in meinen Depots:
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png NZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ca.png CA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/vg.png VG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ch.png CH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ie.png IE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nl.png NL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png BR
Was gibt es neues bei mir?
- Mein Sparpläne (DBX1D3, MDLZ) laufen weiter, Diageo wurde vorerst zu Gunsten von MDLZ gestoppt
- 3M Spin-off Solventum Corp. zahlt nach wie vor keine Divis, wird aber vorerst weiter gehalten.
- Nach der Divi-Kürzung bei 3M Co. infolge des Spin-off und hoher zukünftiger Kosten (Ohrschutz, PFAS) und zu geringer DR werde ich die nach erreichen meines EK verkaufen
- Die CCP AG hat sich mit HV-Beschluss vom 04.06.2024 aufgelöst und ist in Liquidation
- Verkäufe: keine
- Käufe: Telefonica D. (mit Nachkauf verbilligt, evtl. kommt Squeeze-out), Südzucker (mit Nachkauf verbilligt)
Wie -Kapitalvernichter- habe auch ich eine Art Plan, das ist zwar keine "Mission Börsenmillionär" aber die Divis sollen meine Rente eines Tages ersetzen, denn niemand weiss heute was aus Berlin in Sachen Rente noch kommt.
