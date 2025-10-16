ShareGate fördert den Erfolg von Partnern mit einem neuen Programm und fortschrittlichen Beurteilungen

MONTREAL, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ShareGate, das weltweit führende, sofort einsatzbereite Tool zur Bewertung, Migration und Optimierung von Microsoft 365-Migrationen, gibt die Einführung seines neuen ShareGate-Partnerprogramms und einer exklusiv für Partner angebotenen Migrationsbewertung bekannt.

Mit derzeit mehr als 1.800 Partnern weltweit stellt diese Veröffentlichung einen bedeutenden Meilenstein in der kontinuierlichen Mission von ShareGate dar, seine Partner beim Erfolg zu unterstützen. Das neue Programm stärkt das wachsende Partner-Ökosystem von ShareGate, in dem Partner bereits mehr als 60 % der Migrationen beeinflussen, in Nordamerika, Europa und Australien. Mit dediziertem Partner-Support auf dem Markt, vorrangigen technischen Ressourcen, skalierbaren Tools und wirkungsvollem Enablement versetzt das Programm Partner in die Lage, ihre Services zu erweitern, die Bereitstellung zu vereinfachen und zusätzliche Serviceeinnahmen zu erzielen.

„Wir haben dieses Programm in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern entwickelt und dabei Erkenntnisse von Hunderten von ihnen gesammelt, um zu verstehen, was am wichtigsten ist. Das Ergebnis? Ein Programm, das für jeden Partner zugänglich ist, egal ob Sie ein kleines Beratungsunternehmen oder ein großer globaler Anbieter sind, um Ihr Microsoft 365 Servicegeschäft mit ShareGate auszubauen und wirklich von Ihrem Engagement zu profitieren. Diese Einführung spiegelt unser erneutes Engagement für das Partner-Ökosystem wider, das die Grundlage unseres Erfolgs bildet – die Entwicklung von Tools und Programmen, die den tatsächlichen Bedürfnissen unserer Partner entsprechen und uns in die Lage versetzen, gemeinsam erfolgreich zu sein". – Stacey Tozer, Direktorin für Partnerschaften und Allianzen bei ShareGate

Das ShareGate Partnerprogramm ist eine neue, abgestufte Struktur, die Partnern hilft, sich abzuheben und schneller zu skalieren. Das Programm bietet transparente Gewinnspannen, partnerschaftsfähige Tools und Ressourcen zur Förderung von Unternehmen, die Hindernisse für den Erfolg beseitigen.

Mit drei Stufen – Standard, Premier und Elite – erhalten Partner Zugang zu einer Reihe wertvoller Vorteile wie Support rund um die Uhr, Produktzertifizierung, exklusiver Produktzugang, dedizierter Vertriebs- und Co-Marketing-Support. Jede Stufe bietet eine Reihe von einzigartigen Vorteilen. Höhere Stufen eröffnen erweiterte Möglichkeiten und Ressourcen, um die Zusammenarbeit zu stärken und Ergebnisse zu erzielen.