DIE NORDIC GROUP B.V. WIRD ÜBER IHRE TOCHTERGESELLSCHAFT NORDIC PHARMA, INC. (USA) IM RAHMEN DER AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY (AAO) 2025 PATIENTENDATEN UND ERFAHRUNGSBERICHTE ZU LACRIFILL CANALICULAR GEL, EINER NEUARTIGEN THERAPIE FÜR TROCKENE AUGEN,

„ Experten für Augenheilkunde besuchen die AAO, um sich über Innovationen in der Augenheilkunde zu informieren, die den Patienten zugutekommen. Daher ist es besonders erfreulich mitzuteilen, dass 98,11 % der befragten Patienten, die LACRIFILL Canalicular Gel zum ersten Mal oder wiederholt angewendet haben, die Frage, ob sie in Zukunft erneut eine Dosis LACRIFILL Canalicular Gel erhalten möchten, mit „Ja" beantwortet haben", erklärte Jai Parekh, MD, MBA, kaufmännischer Leiter von Eye Care U.S. „Wir sind ständig bestrebt, Daten und Informationsmöglichkeiten bereitzustellen, die die Wirkung von LACRIFILL Canalicular Gel auf Patienten und Praxen belegen."

BERWYN, Pennsylvania, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Nordic Pharma, Inc., eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V., wird auf der Jahrestagung der American Academy of Ophthalmology vom 18. bis 20. Oktober in Orlando, Florida, LACRIFILL Canalicular Gel vorstellen, eine neuartige Therapie für Symptome des trockenen Auges, und mit den Teilnehmern die kürzlich veröffentlichten LACRIFILL-Patientendaten sowie die Ergebnisse der Patientenerfahrungsstudie diskutieren.

Zu diesem Zweck wurden Vance Thompson, MD, Kayla Karpuk, OD, und Mark Packer, MD, als Mitautoren für einen Artikel über „Critical Perspectives" zum Thema Tränenkanalverschluss im Zusammenhang mit Katarakt- und Refraktionschirurgie eingeladen, der in einer der nächsten Ausgaben von Expert Review of Ophthalmology erscheinen wird. Der Hauptautor Vance Thompson merkt an: „Das Syndrom des trockenen Auges kann die präoperative Planung, die Operationsergebnisse, die postoperative Genesung, die Zufriedenheit und die Lebensqualität von Patienten beeinflussen, die sich einer anspruchsvollen Katarakt- oder Refraktionsoperation unterziehen. LACRIFILL füllt eine Nische, da es für eine Anwendungsdauer von bis zu 6 Monaten indiziert ist und somit präoperativ zur Optimierung der Augenoberfläche und zur Aufrechterhaltung des Nutzens postoperativ eingesetzt werden kann."

Am Samstag, dem 18. Oktober, um 5:30 p.m. findet im Rahmen der AAO die Preisverleihung und Networking-Veranstaltung der Women in Ophthalmology (WIO) statt. Aufbauend auf der erfolgreichen Zusammenarbeit im letzten Jahr freut sich Nordic Pharma, erneut als Hauptsponsor der Veranstaltung fungieren zu dürfen. „Wir sind Nordic Pharma sehr dankbar für die anhaltende Unterstützung bei der Würdigung herausragender Frauen in der Augenheilkunde und bei der Förderung unserer Mission, das berufliche Umfeld für Augenärztinnen zu verbessern", erklärte Lisa M. Nijm, MD, JD, Geschäftsführerin von WIO und Gründerin von Warrenville Eyecare & Lasik.