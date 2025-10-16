Precision BioLogic erwirbt George King Bio-Medical

„Seit seiner Gründung vor mehr als 50 Jahren ist George King Bio-Medical seinem Ziel treu geblieben, Menschen mit Blutgerinnungsstörungen zu unterstützen", erklärt Paul Empey, President und CEO von Precision BioLogic. „Unsere beiden Organisationen verfolgen ein ähnliches Ziel. Gemeinsam können wir weiterhin mit bestehenden Kunden und Partnern zusammenarbeiten und gleichzeitig neue Möglichkeiten erkunden, um anderen Menschen in der Gemeinschaft der Blutgerinnungsstörungen zu helfen.

HALIFAX, NS, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Precision BioLogic Inc., ein führender Entwickler von Produkten zur Diagnose von Blutgerinnungsstörungen, freut sich, die strategische Übernahme von George King Bio-Medical, Inc. bekannt zu geben, einem Anbieter von Produkten zur Diagnose von Blutgerinnungsstörungen, der enge Verbindungen zur Gemeinschaft der Menschen mit Blutgerinnungsstörungen unterhält.

Kathryn Blasco, CEO und President von George King Bio-Medical und Tochter des Firmengründers George King, stimmt dem zu. „Gemeinsam mit Precision BioLogic können wir unsere Tradition der Fürsorge und Innovation fortsetzen. Die Zukunft sieht für uns und unsere Kunden vielversprechend aus."

Die beiden Organisationen werden sich weiterhin auf ihre Kunden und den regulären Betrieb konzentrieren und gleichzeitig unter dem Dach von Precision BioLogic längerfristige strategische Pläne entwickeln.

Informationen zu George King Bio-Medical

George King Bio-Medical, Inc. wurde 1973 von George J. King gegründet. Motiviert durch ein tiefes Verständnis für Blutgerinnungsstörungen und die mit diesen Erkrankungen verbundenen finanziellen Belastungen, bietet das Unternehmen hochwertiges, frisch gefrorenes Humanplasma für klinische Labore an. Der Schlüssel zu ihrem Erfolg ist ihr Engagement für Produktqualität und Kundenservice sowie ein wachsendes Plasmaspenderprogramm. George King Bio-Medical hat seinen Sitz in Overland Park, Kansas. Weitere Informationen finden Sie unter www.kingbiomed.com.

Informationen zu Precision BioLogic

Precision BioLogic Inc. entwickelt, produziert und vertreibt die CRYOcheck-Produktreihe von Tiefkühlprodukten, die von medizinischen Fachkräften weltweit zur Diagnose von Gerinnungsstörungen eingesetzt werden. Im November 2018 erwarb Precision BioLogic Affinity Biologicals, wodurch das Unternehmen sein Angebot für Klinik und Forschung um eine umfangreiche Reihe von gerinnungsbezogenen Antikörpern sowie weitere Produkte und Dienstleistungen erweitern konnte. Weitere Informationen finden Sie unter www.precisionbiologic.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Elaine Benoit, Marketing & Communications Manager, Precision BioLogic, ebenoit@precisionbiologic.com / 902.430.7795

