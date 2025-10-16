essential COSTA RICA und Amazon Ads schließen sich zusammen, um costa-ricanische Produkte in Spanien, Großbritannien und Deutschland zu bewerben

„The Natural Choice" präsentiert Costa Ricas bekannteste Exportprodukte – darunter Ananas, Bananen, Maniok und Kaffee – als Premiumprodukte, die unter Einhaltung höchster ethischer und qualitativer Standards angebaut werden. Diese Eigenschaften entsprechen dem wachsenden Interesse der europäischen Verbraucher an Gesundheit, Wohlbefinden und nachhaltigen Lebensweisen.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mit dem Ziel, landwirtschaftliche Produkte aus Costa Rica auf wichtigen europäischen Märkten zu positionieren, hat die Ländermarke essential COSTA RICA in Zusammenarbeit mit Amazon Ads Brand Innovation Lab die Kampagne „The Natural Choice" ins Leben gerufen. Die Initiative wird über mehrere Amazon-Touchpoints in Spanien, Großbritannien und Deutschland durchgeführt.

Die Kampagne, die ausschließlich für das europäische Publikum konzipiert wurde, zeichnet sich durch handgezeichnete Illustrationen mit organischen Formen und natürlichen Texturen aus, die eine unverwechselbare visuelle Identität schaffen und den authentischen, handwerklichen Charakter der costa-ricanischen Exportprodukte widerspiegeln. Dieser künstlerische Ansatz steht in bewusstem Kontrast zu digitalen oder KI-generierten Bildern und unterstreicht die zentrale Botschaft der Kampagne: sich für die natürliche Wahl entscheiden.

„Mit der Kampagne „The Natural Choice" präsentieren wir nicht nur unsere hochwertigen Produkte, sondern auch einen Teil der Geschichte und des Wesens unseres Landes", erklärte Adriana Acosta, Direktorin der Ländermarke essential COSTA RICA. „Diese Initiative erinnert die europäischen Verbraucher daran, dass Costa Rica inmitten so vieler künstlicher Optionen frische, sorgfältig angebaute Produkte anbietet, die das Wohlbefinden auf der ganzen Welt fördern sollen."

Ab dem 15. Oktober wird die Kampagne an allen Amazon-Touchpoints zu sehen sein und ein eindrucksvolles Markenerlebnis schaffen, das die Qualität und Nachhaltigkeit der Exporte aus Costa Rica hervorhebt.

Verbraucher in Spanien, Großbritannien und Deutschland werden durch die folgenden Maßnahmen auf die Kampagne aufmerksam gemacht:

In Spanien – Fire TV Panoramic : eine beeindruckende Landingpage, die die Zuschauer in die lebendige Welt Costa Ricas einlädt. Durch ein beeindruckendes Panoramaerlebnis können Nutzer die Kultur und Geschichten hinter den Agrarexporten des Landes erkunden.

: eine beeindruckende Landingpage, die die Zuschauer in die lebendige Welt Costa Ricas einlädt. Durch ein beeindruckendes Panoramaerlebnis können Nutzer die Kultur und Geschichten hinter den Agrarexporten des Landes erkunden. Amazon Marken-Shop : eine digitale Plattform, die als Herzstück der Kampagne fungiert und auf der Besucher Rezepte und Wellness-Tipps entdecken können, die von costa-ricanischen Traditionen inspiriert sind. Eine interaktive Karte führt die Nutzer durch die Esskultur des Landes und zeigt, wie Ananas, Maniok, Bananen und Kaffee in Costa Rica angebaut und genossen werden (verfügbar in Spanien, Großbritannien und Deutschland).

: eine digitale Plattform, die als Herzstück der Kampagne fungiert und auf der Besucher Rezepte und Wellness-Tipps entdecken können, die von costa-ricanischen Traditionen inspiriert sind. Eine interaktive Karte führt die Nutzer durch die Esskultur des Landes und zeigt, wie Ananas, Maniok, Bananen und Kaffee in angebaut und genossen werden (verfügbar in Spanien, Großbritannien und Deutschland). Prime Video-Anzeigen : 15-sekündige animierte Videospots, die einzelne Zutaten – Banane, Kaffee, Maniok und Ananas – hervorheben, mit einheitlichem kreativen Design im Brand Store und anderen Platzierungen (Spanien, Großbritannien und Deutschland).

: 15-sekündige animierte Videospots, die einzelne Zutaten – Banane, Kaffee, Maniok und Ananas – hervorheben, mit einheitlichem kreativen Design im und anderen Platzierungen (Spanien, Großbritannien und Deutschland). Amazon-Paketschließfächer : verziert mit Kunstwerken und verspielten Überschriften, die sich auf die vorgestellten Produkte beziehen, sowie QR-Codes, die die Verbraucher zu Rezepten und Tipps im Brand Store (Spanien, Großbritannien und Deutschland) weiterleiten.

: verziert mit Kunstwerken und verspielten Überschriften, die sich auf die vorgestellten Produkte beziehen, sowie QR-Codes, die die Verbraucher zu Rezepten und Tipps im (Spanien, Großbritannien und Deutschland) weiterleiten. Amazon Fresh Bags : Ausweitung der Kampagne auf Privathaushalte durch Lieferbeutel mit Kampagnenbotschaften und scanbaren QR-Codes, die zu Rezepten im Brand Store führen (verfügbar in Spanien und Großbritannien).

: Ausweitung der Kampagne auf Privathaushalte durch Lieferbeutel mit Kampagnenbotschaften und scanbaren QR-Codes, die zu Rezepten im führen (verfügbar in Spanien und Großbritannien). Markengebundene Alexa-Erfahrung: zeigt den Nutzern, wie sie Produkte aus Costa Rica auswählen, lagern und genießen können, und liefert dabei Informationen zu Gesundheit, Tradition und Nachhaltigkeit. Nutzer können die Funktion aktivieren, indem sie sagen: „Alexa, starte Tipps aus Costa Rica " (verfügbar in Großbritannien und Deutschland).

Kate McCagg, Head of Amazon Ads Brand Innovation Lab, erklärte: „Ich schätze es sehr, dass jedes Detail dieser Kampagne – die Farben, die Illustrationen – die Lebendigkeit Costa Ricas widerspiegelt und Neugier weckt, während die Rezepte die Kunden dazu inspirieren, aktiv zu werden und die Aromen der Produkte zu genießen. Gleichzeitig wird das Bewusstsein für ein inspirierendes Modell für nachhaltigen Tourismus und nachhaltiges Wirtschaften geschärft."