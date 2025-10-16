Bundestag verlängert Paketboten-Schutz-Gesetz

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 38,93 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,23 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 46,72 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von -10,10 %/+23,30 % bedeutet.