UTI Investments feiert das 10-jährige Bestehen seines Flaggschiff-Fonds mit einer neuen, globalen Identität

UTI Investments war einer der ersten indischen Vermögensverwalter, der auf Indien fokussierte Anlagemöglichkeiten auf den europäischen Markt brachte. Wir freuen uns, das zehnjährige Bestehen unserer Vorzeigestrategie, des UTI India Dynamic Equity Fund, zu feiern. In den letzten zehn Jahren ist der Fonds (IDEF) seiner Philosophie des Qualitätswachstums treu geblieben und hat durch disziplinierte Umsetzung beständige Ergebnisse erzielt. Seit seiner Auflegung im Juli 2015 verfolgt der Fonds, der von Ajay Tyagi, einem erfahrenen Portfoliomanager mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung bei UTI AMC, verwaltet wird, eine Bottom-up-Buy-and-Hold-Strategie mit einer Multi-Cap-Allokation und einem geringen Portfolioumschlag. Dieser Ansatz hat es dem Fonds ermöglicht, die strukturelle Wachstumsstory Indiens zu erfassen, wobei über 80 % der aktuellen Portfoliobestände seit mehr als fünf Jahren bestehen.

SINGAPUR, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- UTI Investments, der globale Arm von UTI Asset Management Company (AMC), markiert einen bedeutenden Meilenstein: das 10-jährige Bestehen seines Flaggschiffs, des UTI India Dynamic Equity Fund (IDEF), sowie die Einführung einer neuen Markenidentität, die globale Anleger ansprechen soll.

Ajay Tyagi, Portfoliomanager des Fonds, kommentiert die Entwicklung des Fonds wie folgt:

"Als wir den UTI India Dynamic Equity Fund im Jahr 2015 auflegten, war unser Angebot an globale Investoren einfach: an einem der am schnellsten wachsenden Schwellenländer zu partizipieren, wo ein starkes Wirtschaftswachstum auf Jahrzehnte hinaus zu einem robusten Gewinnwachstum führen würde.

Zehn Jahre später fühlen wir uns durch die Ergebnisse beruhigt. Das indische BIP ist mit einer CAGR von ~6 % gewachsen, die Erträge des breiten Marktes sind um ~11 % in INR (~7,5 % in USD) gestiegen, und der Fonds hat auf Dollarbasis eine jährliche Rendite von ~10 % erzielt. Dennoch sind wir der Meinung, dass wir uns noch am Anfang dieser jahrzehntelangen Reise befinden. Indiens Wachstumsschwungrad - angetrieben durch eine junge Bevölkerung, eine wachsende Mittelschicht und ein steigendes Pro-Kopf-Einkommen - dreht sich weiter. Für langfristig orientierte Anleger, die bereit sind, den Kurs zu halten, ist die Zukunft weiterhin sehr vielversprechend."

In verschiedenen Marktzyklen hat der Fonds seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, indem er seinem Kern treu geblieben ist. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Unternehmen mit soliden Bilanzen, hohen Kapitalrenditen und nachhaltigem Gewinnwachstum.

Praveen Jagwani, CEO von UTI Investments, fügte hinzu:

"Der Erfolg von IDEF beruht auf der Beständigkeit der Philosophie und der Geduld bei der Umsetzung. Da wir diese zehnjährige Reise feiern, ist es nur passend, dass wir auch unsere neue Markenidentität vorstellen. Unser neues Logo integriert unsere Kerninvestitionen, so dass unsere Mission für globale Investoren sofort erkennbar ist. So wie IDEF für Widerstandsfähigkeit und Überzeugung steht, signalisiert unsere Markenauffrischung Kontinuität mit Evolution: die in Indien verwurzelt sind und weltweit Resonanz finden".

Das aufgefrischte Logo unterstreicht das Ziel des Unternehmens, der bevorzugte Indien-Spezialist für globale Investoren zu sein, während sein Erbe als Indiens bahnbrechender Vermögensverwalter würdigt. Während sich die visuelle Identität weiterentwickelt hat, bleibt der rechtliche Name des Unternehmens UTI International. Sie spiegelt das gleiche Engagement wider, das IDEF in den letzten zehn Jahren geleitet hat - disziplinierte Forschung, Kundenorientierung und langfristige Vermögensbildung.

Unsere anhaltende Präsenz unterstreicht unseren Glauben an den langfristigen Wert dieser Beziehung und unser Engagement , europäische Kunden dabei zu unterstützen, von der sich entwickelnden wirtschaftlichen Entwicklung Indiens zu profitieren, sowie unser allgemeines Engagement für den Aufbau einer globalen Plattform.

Da Indien seinen Platz als wichtige Allokation in den globalen Portfolios festigt, schärft UTI Investments seine Identität, um dem Moment gerecht zu werden: Wir feiern ein Jahrzehnt der Verbindung durch IDEF und gehen zuversichtlich in die Zukunft mit einer Marke, die Klarheit, Ehrgeiz und Vertrauen verkörpert.

