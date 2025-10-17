Übernahme von Vidac Pharma und Evotec? 400 Mrd. USD bei Pfizer, Merck und Co im Feuer!
Alarm bei Big Pharma! Donald Trump scheint bei der Reduzierung von Medikamentenpreisen ernst zu machen. Gleichzeitig laufen Patente bei Blockbustern aus und ein 400 Mrd. USD Umsatzausfall droht. Pfizer, Merck und Co müssen die Pipeline auffüllen. …
Foto: esg-aktien.de
Alarm bei Big Pharma! Donald Trump scheint bei der Reduzierung von Medikamentenpreisen ernst zu machen. Gleichzeitig laufen Patente bei Blockbustern aus und ein 400 Mrd. USD Umsatzausfall droht. Pfizer, Merck und Co müssen die Pipeline auffüllen. Das Übernahmekarussell wird sich in den kommenden Jahren noch schneller drehen. Zu den Übernahmekandidaten gehört Vidac Pharma. Noch ist das Unternehmen günstig. Doch wenn sich der neue Ansatz beim Kampf gegen Krebs mit dem ersten Erfolg in klinischen Studien bestätigt, sollte eine Vervielfachung möglich sein. Und was ist mit Evotec? Die Hamburger wurden in den vergangenen Jahren immer wieder als Übernahmekandidat gehandelt. Doch Daten und Patenten stehen interne Probleme gegenüber.
