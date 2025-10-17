    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Bildung

    Für Sie zusammengefasst
    • Leistungsrückgang bei Neuntklässlern besorgniserregend.
    • Datenbasierte Schulpolitik kann signifikante Verbesserungen.
    • Baden-Württemberg zeigt, dass Integration möglich ist.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Bildung:

    "Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends, die einen deutlichen Leistungsrückgang bei den Neuntklässlern (...) zeigen, sind mehr als besorgniserregend. (.) Allerdings zeigt er auch, dass der lange Atem einer datengestützten Gesamtstrategie in der Schulpolitik zu enormen Verbesserungen führen kann. (.) Baden-Württemberg ist es gelungen, mit sinnvollen Strategien wie einem pragmatischen Fortbildungsprogramm für Lehrer vom unteren Mittelfeld wieder zur Spitzengruppe aufzuschließen. Mit einem höheren Anteil von Schülern mit Migrationsgeschichte als Nordrhein-Westfalen zeigt es, dass eingewanderte Schüler nicht der Grund für schwache Leistungen sein müssen, wenn sie nur ausreichend Deutsch können. Wann endlich fangen alle Länder an, gemeinsam mit Kitas, Kommunen, Schulaufsicht, Lehrerverbänden, Eltern und Schulen umzusteuern?"/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Bildung "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Bildung: "Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends, die einen deutlichen Leistungsrückgang bei den Neuntklässlern (...) zeigen, sind mehr als besorgniserregend. (.) Allerdings zeigt er auch, dass der lange Atem …