    Pressestimme

    'Münchner Merkur' zu Gaza

    Für Sie zusammengefasst
    • Kanzler kündigt 29 Millionen Soforthilfe für Gaza an.
    • SPD-Ministerin verspricht sogar 200 Millionen Unterstützung.
    • Politische Widersprüche: Hilfe vs. innenpolitische Probleme.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Gaza:

    "Wer bietet mehr? 29 Millionen an Soforthilfen für Gaza hat der Kanzler in Ägypten zugesagt. Sogar mindestens 200 Millionen verspricht jetzt die SPD-Entwicklungshilfeministerin Reem Alabali Radovan. Von kaum einem anderen Land gibt es bisher ähnlich großzügige Zusagen. Das Signal an die eigene Bevölkerung könnte nicht irritierender sein. Die Schuldenkoalition diskutiert über die Streichung des Pflegegrades 1 und neue Medikamenten-Zuzahlungen und brüstet sich zugleich mit Hilfszusagen für ein Land, in dem ein Terror-Regime nicht von der Macht lassen will. Derweil wird der langjährige Freund Israel weiter mit einem Waffenembargo belegt, aus Angst davor, dass radikale Palästinenser und ihre Kufiya-tragenden linken Bewunderer in deutschen Innenstädten Rabatz machen. Das ist keine kluge Politik."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
