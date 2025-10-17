    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Nachrichten' zu Technik-Nation Deutschland

    • Start-ups treiben Innovation im Militärbereich voran.
    • Großindustrie hält an alten Technologien fest.
    • Deutschland verliert Anschluss durch veraltete Strategien.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Technik-Nation Deutschland:

    "Wer sich im Militärbereich umsieht, stellt fest, dass die Innovationstreiber nicht die behäbigen Rüstungsgiganten sind, sondern die Start-ups, flexible, dem Neuen aufgeschlossene Unternehmen, die den Wandel als Chance begreifen. Sie adaptieren, wie die Kriegsführung sich rasant ändert. Das gilt analog für den Verbrenner im Auto: Naheliegend, dass die Großindustrie an ihm festhält, weil sie die Logistik hat, Neues aber kostet. Beim Alten ist die Rendite höher, dank abgeschriebener Investitionen. Doch wer so denkt, dem gehört die Vergangenheit, die Zukunft wird er verlieren. (...) Die Auto-Nation kappt den Anschluss an den Weltmarkt, weil sie auf das Alte setzt. Und CDU und CSU bestärken sie nach Kräften, statt sie vorwärtszutreiben und ihnen die passenden Bedingungen zu schaffen."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
