    Pressestimme

    'Frankfurter Rundschau' zu beendeter Regierungskrise in Frankreich

    Für Sie zusammengefasst
    • Politische Sitten in Frankreich sind hartnäckig.
    • Drei Blöcke neutralisieren sich in der Nationalversammlung.
    • Macron opfert Rentenreform für Stabilität der Regierung.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu beendeter Regierungskrise in Frankreich:

    "Politische Sitten und Mentalitäten halten sich besonders hartnäckig. Zu sehen ist das in Frankreich. Die Regierungswirren dort gehen letztlich auf den Umstand zurück, dass in der Nationalversammlung drei Blöcke - links, Macron-Mitte, rechts - einander neutralisieren. Das passt nicht zur Verfassung der Fünften Republik, die den Rechts-links-Kontrast per Mehrheitswahlrecht noch verschärft. Emmanuel Macron hat damit aufgeräumt, jetzt erhält er den Bumerang zurück: Um einen Misstrauensantrag von links wie rechts zu überstehen, musste der Präsident seine zentrale Rentenreform opfern. Der Verlier steht damit fest. Auch der Sieger? Das wäre die Sozialistische Partei: Sie erreicht die "Suspendierung" der Rentenreform. Dafür duldet sie Lecornus Regierung fürs Erste. In Deutschland hätten die Konservativen, die Liberalen und die Sozialdemokraten eine Koalition gebildet. In Frankreich passen solche Absprachen nicht zur Politkultur, in der jede(r) für sich kämpft und Präsident:in werden will."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

