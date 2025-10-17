NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Wehrpflicht:

"In der Debatte werden derzeit die negativ konnotierten Aspekte eines Dienstes betont, aber die immateriellen Vorteile viel zu oft außer Acht gelassen. Dabei bedeutet Stärke auch gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gerade wegen der Gleichheit bei der Rekrutierung bieten Wehr- oder Zivildienst die Gelegenheit, soziale Schranken zu überwinden. (...) Nicht zu vergessen die Grundausbildung mit Betonung auf dem Wortteil "Bildung", in der die lehrenden Offiziere eventuell noch vorhandene Defizite, um es schonend auszudrücken, im Verständnis westlicher Werte beheben könnten."/DP/jha



