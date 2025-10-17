    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Zeitung' zu Wehrpflicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Wehrpflicht: Immaterielle Vorteile oft ignoriert.
    • Gesellschaftlicher Zusammenhalt durch Dienst stärken.
    • Grundausbildung fördert Verständnis westlicher Werte.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Wehrpflicht:

    "In der Debatte werden derzeit die negativ konnotierten Aspekte eines Dienstes betont, aber die immateriellen Vorteile viel zu oft außer Acht gelassen. Dabei bedeutet Stärke auch gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gerade wegen der Gleichheit bei der Rekrutierung bieten Wehr- oder Zivildienst die Gelegenheit, soziale Schranken zu überwinden. (...) Nicht zu vergessen die Grundausbildung mit Betonung auf dem Wortteil "Bildung", in der die lehrenden Offiziere eventuell noch vorhandene Defizite, um es schonend auszudrücken, im Verständnis westlicher Werte beheben könnten."/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    
