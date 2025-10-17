    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 17. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 17. Oktober 2025
    • Q3-Zahlen von Hella, Volvo, Pearson und Yara erwartet
    • Verbraucherpreise und Industrieproduktion in DE und USA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 17. Oktober 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMNEN
    07:00 DEU: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten
    07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Volvo Group, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Pearson, Q3-Umsatz
    08:00 NOR: Yara International, Q3-Zahlen
    12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen
    13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 8/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung) 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    SAF: Letzer Tag G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister, Kapstadt

    USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank 17.00 h Pk

    UKR/USA: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird im Weißen Haus erwartet °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





