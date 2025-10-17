    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    S-Bahn-Strecke Richtung Offenbach vor Freigabe

    Für Sie zusammengefasst
    • S-Bahnen zwischen Frankfurt und Offenbach rollen wieder.
    • Zugverkehr startet planmäßig um 5 Uhr morgens.
    • Pendler mussten über zwei Wochen auf Busse umsteigen.

    FRANKFURT/OFFENBACH (dpa-AFX) - Nach einer Streckensperrung sollen ab diesem Montag wieder die S-Bahnen zwischen Frankfurt und Offenbach rollen. Der Zugverkehr werde planmäßig gegen 5 Uhr morgens aufgenommen, teilt ein S-Bahn-Sprecher mit. Mehr als zwei Wochen hatten Pendlerinnen und Pendler auf dem Abschnitt in Ersatzbusse umsteigen müssen. Betroffen waren die S1, S2, S8 und S9.

    Die östlichen Endbahnhöfe Rödermark Ober-Roden, Dietzenbach und Hanau seien damit ab Montag wieder mit dem Zug erreichbar, teilt die Bahn mit.

    Seit 2. Oktober war die wichtige Pendelstrecke gesperrt, zuvor auch bereits in den gesamten Sommerferien sowie an mehrere Wochenenden und nachts. Grund waren unter anderem Arbeiten am Brandschutz in den drei Offenbacher Stationen. Auch die Sanierung der Station Frankfurt-Mühlberg stand auf dem Plan. Insgesamt sollten laut dem Unternehmen rund 180 Millionen Euro investiert werden./isa/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
