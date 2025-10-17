Grüne fordern Bafög-Erhöhung um knapp 90 Euro

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag fordern eine Reform der staatlichen Ausbildungsunterstützung Bafög und eine Erhöhung des Grundbedarfs für Studierende von 475 Euro auf 563 Euro. "Wir schlagen eine echte Trendwende vor: ein Bafög, das wieder hält, was es einst versprochen hat - Bildung für alle", sagte die forschungspolitische Sprecherin der Grünen, Ayse Asar, der "Rheinischen Post".

Dafür seien eine automatische Anpassung an steigende Lebenshaltungskosten notwendig, eine Abbildung der realen Wohnkosten, weniger Bürokratie und ein System, das niemanden zurücklasse - weder beim Fachrichtungswechsel noch im Teilzeitstudium, sagte Asar.