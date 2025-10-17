Comet nach 9 Monaten: Marktunsicherheiten drücken Quartalsergebnisse
Die Comet Holding AG navigiert durch ein herausforderndes wirtschaftliches Umfeld. Im dritten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 9,4 %, bedingt durch Unsicherheiten und geringere Aktivitäten im Bereich Plasma Control Technologies. Trotz dieser Herausforderungen erzielte das Röntgengeschäft solide Ergebnisse in der Luftfahrt und Verteidigung, während die Division PCT mit innovativen Produkten punktete. Comet blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft, mit Anzeichen einer Erholung im Speichersegment für 2026.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Comet Holding AG verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Nettoumsatz von CHF 102.5 Millionen, was einem Rückgang von 9.4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Rückgang des Nettoumsatzes im Q3/25 ist hauptsächlich auf die geringere Geschäftstätigkeit im Bereich Plasma Control Technologies (PCT) und Marktunsicherheiten zurückzuführen.
- Trotz Herausforderungen im Automobilsektor erzielte das Röntgengeschäft von Comet solide Ergebnisse in den Bereichen Luftfahrt, Sicherheit und Verteidigung.
- Die Division PCT erzielte Erfolge mit dem Hochfrequenzgenerator (RFG) Synertia, und die Division IXS machte Fortschritte bei wichtigen Kunden aus der Halbleiterindustrie.
- Comet erwartet bis Ende 2025 keine Erholung der Halbleiterabsatzzahlen, sieht jedoch Anzeichen für eine Erholung im volumenorientierten Speichersegment für 2026.
- Comet präzisiert ihre Prognose für den Nettoumsatz und die EBITDA-Marge auf das untere Ende der Spanne von CHF 460 Millionen bis CHF 500 Millionen beziehungsweise 10.0% bis 14.0%.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Comet Holding ist am 17.10.2025.
