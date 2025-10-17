    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX unter 24.000 erwartet

    RoboMarkets - Technische Analyse DAX (17.10.2025)

    Gegen ein weiteres Absacken kämpfte der DAX bislang erfolgreich an. Allerdings wird er heute wohl gleich zu Beginn des Handels sowohl das Gap bei 24.162 closen.

    Marktupdate: Technische Analyse - RoboMarkets

    Der deutsche Leitindex befindet sich auf im Falle des Absackens unter die 24.000 und dem möglichen Anlaufen der 23.667 Punkte weiterhin im übergeordneten Seitwärtstrend. Die Entwicklung der letzten Tage ist zwar ernüchternd. Es ist aber aus chart- und markttechnischer Sicht noch nichts Dramatisches passiert. Der DAX tendiert zudem weiterhin oberhalb der für die Trendfolge wichtigen Ichimoku-Wolke. Diese hat er allerdings gestern bereits im Tagestiefstkurs schon mal punktgenau getestet. Es ist damit zu rechnen, dass der DAX unterhalb der 24.000 Indexpunkte in den heutigen Freitagshandel startet. Auffällig bleibt allerdings, dass die 200-Tage-Linie seit einer Woche nahezu punktgleich mit der unteren Seitwärtslinie (23.051) verläuft. Dies spricht dafür, dass der übergeordnete Seitwärtstrend auch weiterhin bis dato nicht ernsthaft in Gefahr zu sein scheint. Selbst eine heutige negative Tagesbewegung kann diese übergeordnete Seitwärtsstruktur kaum gefährden. Diese ergibt sich auch nicht zuletzt durch die Konstellation der Bollinger-Bandbreite (24.816 bis 23.339).

    Die Markttechnik bleibt übergeordnet positiv – kurzfristig neutral. Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich positiv, sowohl in der klassischen als auch der traditionellen Lesart. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist ebenfalls noch als positiv anzusehen. Dies könnte sich aber heute zu „neutral“ verändern. Die Slow-Stochastik zeigt sich neutral. Dem heutigen sehr wahrscheinlichen Gap-Closing bei 24.162 Zählern gilt die primäre Aufmerksamkeit. Heutige Tagesbandbreite: 24.162 bis 23.667.



    Autor
    Martin Utschneider
    Martin Utschneider war viele Jahre für diverse Privatbanken tätig (u.a. „Donner & Reuschel“ und die „Alpen Privatbank“). Zudem ist er für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und Hochschulen als Fachdozent und Prüfer aktiv. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D, A, CH, FL, LUX) sehr große Beachtung. Er ist regelmäßig bei ARD, N-TV, Welt (vormals n24) sowie DerAktionärTV und Wallstreet:Online TV Interviewgast und zählt zu den meist zitierten Experten seines Fachgebietes (u.a. Handelsblatt, Manager Magazin, Börsenzeitung, FAZ, SZ, Focus, Börse Online, Der Aktionär, Börse Online).
    Verfasst von Martin Utschneider
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
