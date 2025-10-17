Leitindex unter 24.000 Punkte erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Negative Vorgaben aus Übersee dürften den deutschen Aktienmarkt am Freitag belasten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn auf 23.970 Punkte und damit 1,2 Prozent im Minus.

Der US-Aktienmarkt war am Donnerstag nach dem hiesigen Xetra-Schluss weiter unter Druck geraten, was auch die Notierungen hierzulande nun belastet. Mit Blick auf die Wall Street verwiesen Experten auf Sorgen hinsichtlich der Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken, nachdem zwei Häuser Probleme mit Krediten bekannt gemacht hatten.