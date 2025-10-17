DAX-FLASH
Leitindex unter 24.000 Punkte erwartet
- Negative Vorgaben aus Übersee belasten Dax deutlich.
- Dax vor Handelsbeginn bei 23.970 Punkten, -1,2%.
- Sorgen um Regionalbanken drücken auch deutsche Kurse.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Negative Vorgaben aus Übersee dürften den deutschen Aktienmarkt am Freitag belasten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn auf 23.970 Punkte und damit 1,2 Prozent im Minus.
Der US-Aktienmarkt war am Donnerstag nach dem hiesigen Xetra-Schluss weiter unter Druck geraten, was auch die Notierungen hierzulande nun belastet. Mit Blick auf die Wall Street verwiesen Experten auf Sorgen hinsichtlich der Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken, nachdem zwei Häuser Probleme mit Krediten bekannt gemacht hatten.
Insgesamt steht der Dax aber schon seit seinem Rekordhoch von 24.771 Punkten vor gut einer Woche tendenziell unter Druck. Vorangegangen war aber auch ein starker Lauf, auch getrieben vomBoom-Thema KI. Für Molltöne sorgte dann aber der wieder stärker aufgeflammte Handelsstreit zwischen den USA und China.
Trotz der jüngsten Kursverluste steht für den Dax - per Donnerstagsschluss - 2025 aber immer noch ein Kursplus von fast 22 Prozent zu Buche. Auch wegen dieses starken Jahresverlaufs überrascht eine gewisse Zurückhaltung der Anleger aktuell nicht./mis/zb
KI richtungslos?[/quote]
H5, KI Generator,Bommelchen,Xetra Maus, Pinguin usw.
Wer es noch immer nicht gemerkt hat, will es nicht merken. 😎
Bild: 5439_20251015173938_3086017084142cd96f7ee4652165a30761847c56
Da hat der Index mich aber schön verarscht, raus aus dem Up-Kanal und runter zum Downkanal, zumindest auf der oberen Kanallinie. Keine Ahnung warum ich die GDs (20iger und 30iger unter dem 50iger) heute morgen ignoriert habe. Mein aktueller cfd ist tiefrot, wenn ich den glatt stelle zum Handelsschluss, ist der bisherige Wochengewinn weg. Gier frisst Hirn, hätte mehrfach heute am Vormittag mit kleinem Verlust aussteigen können, aber nee, das fällt einem ja so schwer, zuzugeben das man auf der falschen Seite steht. Grrrrr..............................
Bild: 5439_20251015074421_chart DAX 15
Der Index generierte gestern im Abwärtskanal ein neues Wochentief, welches den Index bis runter zum 61iger retrace führte. Die 23945 wurden aber nicht erreicht, da die Bullen den Index am TT wieder nach oben geführt haben, sogar aus dem Abwärtskanal hinaus. Um 2434x liegt nun ein resist, welcher wohl im späteren Handel herausgenommen werden kann. Zuerst etwas down zur unteren Kanalkante des Aufwärtskanales, dann ab nach oben mit dem späteren Ziel, sich der oberen Kanalkante zu nähern. Da die GDs 20 und 30 unterhalb des 50igers liegen, können die Bären jederzeit eingreifen um den DAX nach unten aus dem Kanal fallen zu lassen. Heute halte ich das aber für unwahrscheinlich.