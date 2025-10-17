    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leitindex unter 24.000 Punkte erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Negative Vorgaben aus Übersee belasten Dax deutlich.
    • Dax vor Handelsbeginn bei 23.970 Punkten, -1,2%.
    • Sorgen um Regionalbanken drücken auch deutsche Kurse.
    DAX-FLASH - Leitindex unter 24.000 Punkte erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Negative Vorgaben aus Übersee dürften den deutschen Aktienmarkt am Freitag belasten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn auf 23.970 Punkte und damit 1,2 Prozent im Minus.

    Der US-Aktienmarkt war am Donnerstag nach dem hiesigen Xetra-Schluss weiter unter Druck geraten, was auch die Notierungen hierzulande nun belastet. Mit Blick auf die Wall Street verwiesen Experten auf Sorgen hinsichtlich der Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken, nachdem zwei Häuser Probleme mit Krediten bekannt gemacht hatten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.641,83€
    Basispreis
    15,83
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.560,00€
    Basispreis
    16,62
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Insgesamt steht der Dax aber schon seit seinem Rekordhoch von 24.771 Punkten vor gut einer Woche tendenziell unter Druck. Vorangegangen war aber auch ein starker Lauf, auch getrieben vomBoom-Thema KI. Für Molltöne sorgte dann aber der wieder stärker aufgeflammte Handelsstreit zwischen den USA und China.

    Trotz der jüngsten Kursverluste steht für den Dax - per Donnerstagsschluss - 2025 aber immer noch ein Kursplus von fast 22 Prozent zu Buche. Auch wegen dieses starken Jahresverlaufs überrascht eine gewisse Zurückhaltung der Anleger aktuell nicht./mis/zb




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-FLASH Leitindex unter 24.000 Punkte erwartet Negative Vorgaben aus Übersee dürften den deutschen Aktienmarkt am Freitag belasten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn auf 23.970 Punkte und damit 1,2 Prozent im Minus. Der US-Aktienmarkt war am …