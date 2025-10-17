NÜRNBERGER Versicherung / NÜRNBERGER und VIG unterzeichnen ...

Die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG ("NÜRNBERGER") und die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe ("VIG") haben nach positivem Abschluss der Due-Diligence-Prüfung und entsprechenden Verhandlungen heute eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Ziel dieser Vereinbarung zur strategischen Partnerschaft ist es, die NÜRNBERGER bei ihrer Weiterentwicklung hin zu einem Präventionsversicherer mit nachhaltigem und profitablem Wachstum zu unterstützen, vielfältige Synergien zu nutzen und die Marktposition beider Partner in Deutschland und Zentral- und Osteuropa (CEE) weiter auszubauen.

- VIG kündigt öffentliches Erwerbsangebot an alle Aktionäre der NÜRNBERGER an - Angebot an die Aktionäre wird 120 Euro pro Aktie betragen - Aktionäre profitieren von hochattraktiver Prämie von 173% auf den unverzerrten volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs vom 13.05.2025 - NÜRNBERGER wird eigenständiges Unternehmen innerhalb der VIG-Gruppe bleiben und erhält weitreichende Investitionszusagen

VIG wird 120 Euro pro NÜRNBERGER-Aktie bieten, dies entspricht einer hochattraktiven Prämie von 173%



In der Vereinbarung zur strategischen Partnerschaft hat sich die VIG verpflichtet, allen Aktionären der NÜRNBERGER ein hochattraktives freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot ("Angebot") zu unterbreiten und beabsichtigt, eine kontrollierende Mehrheitsbeteiligung an der NÜRNBERGER zu erwerben. Der Angebotspreis wird 120 Euro pro NÜRNBERGER-Aktie in bar betragen. Dies entspricht einer Prämie von 173% im Vergleich zum unverzerrten volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs der NÜRNBERGER-Aktie sowie von 154% gegenüber dem unverzerrten XETRA-Schlusskurs der NÜRNBERGER-Aktie, jeweils vom 13.05.2025, dem letzten Handelstag vor Ankündigung der Prüfung strategischer Optionen durch die NÜRNBERGER. Eine von der Investment Bank ParkView Partners erstellte Fairness Opinion für den Vorstand und Aufsichtsrat der NÜRNBERGER kommt zu dem Ergebnis, dass der Angebotspreis aus finanzieller Sicht als angemessen zu bewerten ist.



Die VIG hat der NÜRNBERGER mitgeteilt, dass sich Aktionäre der NÜRNBERGER, wie u.a. die Großaktionäre Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Daido Life Insurance Company und Swiss Re Insurance Company Ltd., im Rahmen unwiderruflicher Andienungsvereinbarungen verpflichtet haben, Aktien in Höhe von insgesamt rund 64,4% des Grundkapitals der NÜRNBERGER in das Angebot einzuliefern. Auch die Mitglieder des Vorstands der NÜRNBERGER haben bestätigt, dass sie sämtliche von ihnen gehaltenen Aktien an der NÜRNBERGER in das Angebot einliefern werden. Die Parteien haben darüber hinaus vereinbart, dass der Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren nach Unterzeichnung der Vereinbarung ausgeschlossen ist.



Strategische Partnerschaft ist Ergebnis eines umfassenden kompetitiven Prozesses

Dem Abschluss der strategischen Partnerschaft ging eine tiefgreifende etwa zehnmonatige Prüfung strategischer Optionen durch die NÜRNBERGER sowie ein kompetitiver Prozess mit weiteren möglichen Partnern voraus. Dabei hatte die NÜRNBERGER, unterstützt von der Strategieberatung Bain & Company, zunächst einen detaillierten Anforderungskatalog für potenzielle Partner entwickelt. Auf dieser Grundlage wurden geeignete Parteien ausgewählt und Gespräche aufgenommen, die nun mit dem Abschluss der Vereinbarung mit der VIG erfolgreich abgeschlossen wurden.



VIG ist der ideale Partner für die Weiterentwicklung der NÜRNBERGER

"Mit der VIG gewinnen wir einen starken Partner, der unsere Werte teilt und unsere strategische Weiterentwicklung unterstützt", sagt Harald Rosenberger, Vorstandsvorsitzender der NÜRNBERGER. "Die Partnerschaft gibt uns die Möglichkeit, als eigenständiges Unternehmen unsere Transformation signifikant zu beschleunigen und damit auch unsere Marktposition weiter zu stärken."

"Ziel der Investition ist, nachhaltiges und profitables Wachstum für die NÜRNBERGER-Gruppe zu ermöglichen und mit der Diversifikation über den deutschen Markt auch die langfristige Wachstumsstrategie der VIG in CEE zu unterstützen. Mit unserer Mehrmarkenstrategie bieten wir ideale Voraussetzungen zur Standortsicherung sowie zum Identitätserhalt der starken Marke NÜRNBERGER.", sagt Hartwig Löger, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der VIG.

Die NÜRNBERGER treibt eine umfassende Unternehmenstransformation voran und reagiert so mit konkreten Maßnahmen auf das allseits herausfordernde Marktumfeld und strukturelle Veränderungen in der Branche. Die VIG ist der ideale Partner, um diese Transformation zu unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit der NÜRNBERGER zu stärken. Beide Unternehmen teilen eine gemeinsame strategische Vision für die Zukunft und gemeinsame Potenziale. Die Verbindung der beiden leistungsstarken und renommierten Unternehmen wird Innovationen beschleunigen, schnellere Produktentwicklungen ermöglichen und das Angebot an hochwertigen Versicherungs- und Finanzlösungen für Kunden und Vertriebspartner vergrößern. Zu diesem Zweck hat die VIG im Rahmen der Vereinbarung zur strategischen Partnerschaft auch weitreichende und konkrete Investitionen zugesichert. Gleichzeitig hat sich die VIG dazu verpflichtet, die Eigenständigkeit und Identität der NÜRNBERGER zu wahren.



VIG sichert Erhalt von Standort, Arbeitsplätzen und Marke sowie erhebliche Investitionen zu



Gegenstand der Vereinbarung sind neben der Sicherung des Standortes in Nürnberg auch weitreichende Zusagen für die bestehenden Arbeitsplätze und Betriebsvereinbarungen sowie Maßnahmen zur Bindung und Förderungen von Mitarbeitern. Hinzu kommen Zusagen zur Identität und Marke. Zudem hat die VIG Finanzierungsgarantien und erhebliche Investitionen zur schnellen Umsetzung eines Großprojekts zur IT-Transformation zugesichert, das die Schaffung einer modernen, effizienten und zukunftsfähigen Systemlandschaft vorsieht.

Beide Unternehmen profitieren von jeweiliger Expertise und Marktposition

Durch ihre komplementären Fähigkeiten und auf Basis ihrer umfassenden Expertise können beide Unternehmen ihre Skalierung beschleunigen und zusätzliche Umsatzpotenziale erschließen. Im Verbund mit der VIG kann die NÜRNBERGER sich am bewährten Standort Nürnberg zu einer noch stärkeren und dynamischen Wachstumsplattform im deutschen Markt entwickeln, unter anderem mit dem Ausbau des Schadens- oder Unfallgeschäfts. Gleichzeitig wird die NÜRNBERGER insbesondere mit ihrer marktführenden Position in der Personenversicherung (v.a. Einkommensschutz), ihrer Rolle als wegweisender Anbieter von Biometrie-Produkten und im Aufbau und der Steuerung effektiver Vertriebswege der VIG weitere Wachstumsimpulse verleihen und ihre Diversifizierungsstrategie stärken.

Die Parteien beabsichtigen, soweit gesetzlich zulässig und vorbehaltlich der Sorgfalts- und Treuepflichten des Vorstands der NÜRNBERGER, zeitnah nach Vollzug der Transaktion ein Delisting der Gesellschaftsaktien von allen Handelsplätzen durchzuführen. Ein separates Delisting-Angebot ist im Einklang mit der geltenden Rechtslage aufgrund der Notierung der NÜRNBERGER-Aktien im unregulierten Markt nicht erforderlich.



Das Angebot wird üblichen Angebotsbedingungen, einschließlich behördlicher Freigaben unterliegen. Die Angebotsunterlage wird in den kommenden Tagen durch die VIG veröffentlicht werden, woraufhin die Angebotsfrist beginnen wird. Vorstand und Aufsichtsrat der NÜRNBERGER begrüßen das Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, den Aktionären im Rahmen ihrer begründeten Stellungnahme die Annahme des Angebots zu empfehlen.

ParkView Partners agiert als exklusiver Finanzberater und Willkie Farr & Gallagher sowie MUTTER & PARTNER als Rechtsberater der NÜRNBERGER im Hinblick auf die strategische Partnerschaft und das Erwerbsangebot der VIG.

Über die NÜRNBERGER Versicherung



Die NÜRNBERGER Versicherung steht seit 1884 für Sicherheit, Verlässlichkeit und partnerschaftliche Nähe. Mit Beitragseinnahmen von 3,6 Milliarden Euro und etwa 3.800 Mitarbeitenden zählt sie heute zu den größten und leistungsstärksten Versicherungsunternehmen in Deutschland. Sie bietet ein breites Spektrum an Produkten in den Bereichen Lebens-, Kranken-, Schaden- und Unfallversicherung für Privat- und Firmenkunden. Mit ihren innovativen Vorsorge- und Absicherungslösungen belegt sie regelmäßig Spitzenplätze in Branchenanalysen. Als Präventionsversicherer verfolgt die NÜRNBERGER das Ziel, Risiken kalkulierbar zu machen und Chancen zu eröffnen - menschlich, klar, verlässlich und vorausschauend. Vom Hauptsitz in Nürnberg aus ist das Unternehmen bundesweit tätig und arbeitet eng mit Vertriebspartnern und Maklern zusammen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nuernberger.com .

Pressekontakt:



Martin Gosen

Unternehmenskommunikation

Nürnberger Versicherung



mailto:Presse@nuernberger.de

(0911) 531-6221



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43337/6139444 OTS: NÜRNBERGER Versicherung





