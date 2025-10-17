FORVIA HELLA: Umsatz bleibt 2025 stabil im 3. Quartal!

Der Konzernumsatz von FORVIA HELLA wuchs in den ersten neun Monaten 2025 währungsbereinigt um 0,4 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro; der berichtete Umsatz beträgt 5,9 Milliarden Euro.

Der Elektronikbereich verzeichnete ein Umsatzwachstum von 5,6 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, hauptsächlich durch hohe Nachfrage nach Radarsensoren.

CEO Bernard Schäferbarthold betont die Stabilität des Umsatzes trotz eines volatilen Marktumfelds und die Erfüllung der Erwartungen.

In der Business Group Licht sank der Umsatz um 8,5 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, bedingt durch Marktschwäche und den Auslauf großer Kundenprojekte.

Die Business Group Lifecycle Solutions verzeichnete einen Umsatzrückgang von 4,2 Prozent auf 0,7 Milliarden Euro, jedoch zeigt das Nutzfahrzeuggeschäft Anzeichen einer Erholung.

Die vollständigen Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2025 werden am 7. November 2025 veröffentlicht.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsbericht, Pressemitteilung, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei HELLA ist am 06.11.2025.

