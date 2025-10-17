Oracle präsentiert Wachstumsziele und bestätigt Meta-Deal

Auf der hauseigenen Veranstaltung AI World Conference in Las Vegas präsentierte Oracle ein ehrgeiziges Wachstumsprogramm. Das Unternehmen strebt bis zum Geschäftsjahr 2030 Umsätze von 225 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 21 US-Dollar an. Das entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von 31 Prozent. Analysten hatten laut LSEG bislang mit 198,39 Milliarden US-Dollar Umsatz gerechnet.

Die Aktie von Oracle hat am Donnerstag deutlich zugelegt und beendeten den Handelstag mit einem Plus von 3,09 Prozent bei 313 US-Dollar.

Oracle erwartet 20 Milliarden US-Dollar Umsatz aus KI-gestützten Datenbanken und Plattformen bis 2030 – ein nahezu zehnfaches Wachstum im Vergleich zu den 2,4 Milliarden US-Dollar, die für 2025 prognostiziert werden.

Cloud-Boom: Meta gehört zu neuen Großkunden

Besonders im Fokus stand die Cloud-Kooperation mit Meta Platforms, die Oracle nun offiziell bestätigte. Bloomberg hatte bereits im September über ein mögliches Vertragsvolumen von 20 Milliarden US-Dollar berichtet. Magouyrk betonte, dass Meta einer von vier neuen Großkunden sei – keiner davon OpenAI.

Co-CEO Clay Magouyrk stellte klar: "Wir haben viele große Kunden. OpenAI ist wichtig, aber nicht unser einziges Wachstumspferd."

In den ersten 30 Tagen des laufenden Quartals habe Oracle Cloud-Aufträge im Wert von 65 Milliarden US-Dollar unterzeichnet, verteilt auf sieben Verträge. Der Deal mit Meta reiht sich damit ein in eine Serie milliardenschwerer Zusagen ein.

Margenstärke überrascht Wall Street

Der Ausbau von Oracles Cloud-Infrastruktur erfordert massives Investitionskapital – doch das schreckt das Management offenbar nicht ab. Magouyrk zeigte sich überzeugt, dass sich die hohe Nachfrage nach Rechenleistung in profitables Wachstum verwandeln lässt. Die Bruttomarge im Bereich KI-Infrastruktur liege bei 30 bis 40 Prozent, trotz hoher Ausgaben für Rechenzentren, Energie und Hardware.

Finanzchef Doug Kehring sagt: "Wir jagen kein Wachstum um jeden Preis. Wir investieren nur dort, wo wir klare Margenpotenziale erkennen können."

Konkurrenzkampf mit Amazon und Google spitzt sich zu

Oracle drängt weiter in den Cloud-Markt – und attackiert Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud, die derzeit den Markt dominieren. Während viele Wettbewerber auf Eigeninfrastrukturen setzen, verfolgt Oracle eine Hybridstrategie: Die Oracle-Datenbank wird zunehmend auch über andere Cloudanbieter bereitgestellt. Das Multicloud-Geschäft sei innerhalb eines Jahres um 1.500 Prozent gewachsen, hieß es in Las Vegas.

Auch CTO und Gründer Larry Ellison sieht den Datenbankbereich als zentralen Wachstumstreiber: "Unsere Datenplattform wird eines der am schnellsten wachsenden Geschäftsfelder in den nächsten fünf Jahren."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



