Critical Infrastructure Technologies veröffentlicht Update zu weltweiten Patenten bekannt und baut seine Reichweite auf dem Verteidigungsmarkt aus

Vancouver, British Columbia – 17. Oktober 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein Entwickler autonomer mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen mit hoher Kapazität, freut sich, ein Update zu seinen internationalen Patentanmeldungen für seine Mobile Radio Station-Technologie bereitzustellen. Diese Innovation untermauert die wachsende Präsenz des Unternehmens in den globalen Sektoren Verteidigung und kritische Infrastruktur.

Patent im Überblick

Die Erfindung von CiTech beinhaltet eine einsatzbereite, autonome mobile Funkstation, die für den schnellen Aufbau sicherer Kommunikationsverbindungen in abgelegenen oder hochgefährlichen Umgebungen entwickelt wurde. Das System überwindet die Einschränkungen herkömmlicher mobiler LTE- und Funkinfrastrukturen, indem es Transportfähigkeit, Energieautonomie und intelligente Automatisierung integriert.

Das patentierte Design erweitert den gesamten adressierbaren Markt von CiTech erheblich. Er umfasst nun neben der traditionellen Telekommunikationsinfrastruktur auch die Bereiche Verteidigung, Katastrophenschutz, abgelegene Industriebetriebe, Bergbau sowie neue Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und Satellitentechnik.

Kernfunktionen des Systems

- Integrierte mobile Plattform: Die Plattform ist in einem Standard-ISO-Transportcontainer untergebracht, der alle Kommunikations-, Stromversorgungs-, Klima- und Steuerungssysteme enthält.

- Kommunikationsturm mit Scherenhub: Der Turm wird hydraulisch aus einer Verstauposition auf eine Höhe von ca. 16 Metern ausgefahren, trägt Nutzlasten von bis zu 250 kg und ist für Windgeschwindigkeiten von bis zu 45 m/s ausgelegt.

- Autonomer Einsatz: Die PLC-basierte Automatisierung ermöglicht den vollständigen Einsatz – einschließlich Aufrichtung des Masts, Ausfahren der Solaranlage und Ausfahren der Stabilisierungsbeine – in etwa 30 Minuten mit Fern- oder Vor-Ort-Steuerung.

- Hybride Stromversorgungsarchitektur: Sie umfasst Gleichstromgeneratoren, eine Solareingangsleistung von bis zu 4,8 kW und eine integrierte Batteriekapazität von 150 kWh für einen kontinuierlichen, netzunabhängigen Betrieb.