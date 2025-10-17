BitMine nutzt Kurs-Crash und kauft Ethereum für 417 Millionen US-Dollar

Mit der jüngsten Aufstockung steigt der Gesamtbestand von BitMine auf über 3,03 Millionen ETH – mehr als 2,5 Prozent des gesamten zirkulierenden Angebots.

Die Kryptowelt blickt erneut auf BitMine : Das Unternehmen hat seine Ethereum -Reserven um weitere 417 Millionen US-Dollar aufgestockt und damit seine Position als größter börsennotierter ETH-Halter weltweit ausgebaut. Laut On-Chain-Daten von Lookonchain erwarb BitMine insgesamt 104.336 ETH. Die Transaktionen wurden über die Krypto-Börse Kraken und den Verwahrdienst BitGo abgewickelt und auf drei neue Unternehmenswallets verteilt.

Strategischer Aufbau einer ETH-Dominanz

Der Aufkauf folgt der langfristigen Unternehmensstrategie, die BitMine-Chairman Tom Lee wiederholt beschrieben hat: antizyklische Käufe bei Marktschwäche. Lee spricht davon, günstige Marktphasen zu nutzen, um "Assets mit einem erheblichen Abschlag gegenüber ihrem zukünftigen inneren Wert" zu erwerben.

Das Unternehmen möchte mittelfristig 5 Prozent des gesamten ETH-Angebots kontrollieren. Dieses Vorhaben wäre nicht nur symbolisch bedeutsam, sondern würde BitMine erheblichen Einfluss auf die Netzwerkliquidität, Staking-Strukturen und die institutionelle Ethereum-Infrastruktur geben. Bereits jetzt gilt BitMine als größter Ethereum-Treasury-Holder und zweitgrößter Krypto-Halter weltweit – direkt hinter Michael Saylors Unternehmen, das den Bitcoin-Markt dominiert.

Tom Lee bekräftigt 10.000-Dollar-Ziel für ETH

Trotz kurzfristiger Marktschwäche bleibt Tom Lee bullish. In einem aktuellen Interview im Bankless-Podcast wiederholte der BitMine-Vorsitzende seine Prognose, dass Ethereum bis Ende 2025 zwischen 10.000 und 12.000 US-Dollar erreichen könnte. Er bezeichnete Ethereum als "neutrale Blockchain" und verwies auf wachsende institutionelle Akzeptanz, regulatorisches Entgegenkommen in den USA und erste Pilotprojekte zur Tokenisierung staatlicher Vermögenswerte.

"Ethereum ist politisch neutral, dezentral und widerstandsfähig gegen Zensur", sagte Lee. "Diese Eigenschaften machen die Plattform attraktiv für langfristige Kapitalströme auf Unternehmens- und Regierungsebene."

Marktumfeld bleibt angespannt

Der Zeitpunkt der BitMine-Käufe ist bemerkenswert: ETH fiel in den vergangenen sieben Tagen um 8 Prozent und notiert derzeit bei rund 4.022 US-Dollar, mehr als 18 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.946 US-Dollar. Der Rücksetzer folgt auf eine massive Marktkorrektur, die am vergangenen Wochenende zu den größten Liquidationen in der Geschichte der Kryptomärkte führte.

Trotz des Abverkaufs bleiben Marktbeobachter gelassen. Paul Howard, Senior Director des Vermögensverwalters Wincent, ordnet den Rücksetzer als gesund ein: "Liquidiert wurden überwiegend spekulative Anleger, die ohnehin vom langfristigen Wachstum des Kryptomarktes überzeugt sind. Diese Marktteilnehmer verschwinden nicht."

Um das Ziel von 10.000 US-Dollar je ETH zu erreichen, müsste der Kurs vom aktuellen Niveau aus noch um rund 150 Prozent zulegen. Voraussetzung wären laut Marktanalysen eine Stabilisierung der globalen Märkte, anhaltende ETF-Zuflüsse und ein weiterer Ausbau institutioneller Infrastruktur rund um Ethereum.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

