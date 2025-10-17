    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldpreis

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aufwärtsdrang bei Gold – 4.365,44 USD erreicht

    Gold steigt moderat um +0,91 % und notiert bei 4.365,44 USD.

    Goldpreis - Aufwärtsdrang bei Gold – 4.365,44 USD erreicht
    Foto:
    Mit einem Anstieg von +0,91 % notiert Gold bei 4.365,44USD. Die Bewegung signalisiert vorsichtiges Kaufinteresse in einem insgesamt ruhigen Marktumfeld.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,71 %
    1 Monat +18,49 %
    3 Monate +30,49 %
    1 Jahr +62,80 %

    Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 2.681,49USD. Heute, bei 4.365,44USD, wäre daraus ein Vermögen von 16.279,9USD geworden – ein Plus von +62,80 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Der Goldpreis hat in den letzten 14 Tagen stark zugelegt, was auf eine Abkopplung vom US-Dollar und eine erhöhte Nachfrage durch Zentralbanken hinweist. Während die BRICS-Staaten an finanzieller Unabhängigkeit arbeiten, bleibt eine goldgedeckte Währung unrealistisch. Anleger sehen Gold als politisch neutrales Asset und langfristige Wertanlage.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Gold

    +0,66 %
    +9,71 %
    +18,49 %
    +30,49 %
    +62,80 %
    +164,57 %
    +129,08 %
    +271,89 %
    +991,40 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis Aufwärtsdrang bei Gold – 4.365,44 USD erreicht Gold steigt moderat um +0,91 % und notiert bei 4.365,44 USD.