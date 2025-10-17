Applied Materials nimmt weitere Hürde

Setzt sich die Aufwärtsdynamik in der bisherigen Form weiter fort, dürfte es nur eine Frage der Zeit werden, bis Applied Materials seine Rekordstände aus dem Vorjahr bei 255,89 US-Dollar einem Test unterzieht. Eine vollständige Umsetzung der inversen SKS-Formation birgt hingegen Kurspotenzial bis auf 268,48 US-Dollar und damit ein weiteres wichtiges Mittelfristziel. Dennoch sollten sich Investoren auf potenzielle Rücksetzer zurück auf das Ausbruchsniveau bei 201,11 US-Dollar im Rahmen eines Pullbacks stets einstellen. Erst darunter würde sich eine längere Korrekturphase zunächst in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 178,91 und darunter auf 162,47 US-Dollar einstellen.

1. Long-Position über 232,10 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 209,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 268,48 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Applied Materials Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3WLQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,89 - 1,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 204,7496 US-Dollar Basiswert: Applied Materials Inc. KO-Schwelle: 204,7496 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 226,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 268,48 US-Dollar Hebel: 10,26 Kurschance: + 175 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ5N7M Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,27 - 2,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 252,227 US-Dollar Basiswert: Applied Materials Inc. KO-Schwelle: 252,227 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 226,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,47 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

