Applied Materials nimmt weitere Hürde
Setzt sich die Aufwärtsdynamik in der bisherigen Form weiter fort, dürfte es nur eine Frage der Zeit werden, bis Applied Materials seine Rekordstände aus dem Vorjahr bei 255,89 US-Dollar einem Test unterzieht. Eine vollständige Umsetzung der inversen SKS-Formation birgt hingegen Kurspotenzial bis auf 268,48 US-Dollar und damit ein weiteres wichtiges Mittelfristziel. Dennoch sollten sich Investoren auf potenzielle Rücksetzer zurück auf das Ausbruchsniveau bei 201,11 US-Dollar im Rahmen eines Pullbacks stets einstellen. Erst darunter würde sich eine längere Korrekturphase zunächst in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 178,91 und darunter auf 162,47 US-Dollar einstellen.
Trading-Strategie:
1. Long-Position über 232,10 US-Dollar eröffnen, Stopp unter 209,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 268,48 US-Dollar
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
|
Applied Materials Inc. (Wochenchart in US-Dollar)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DU3WLQ
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|1,89 - 1,90 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|204,7496 US-Dollar
|Basiswert:
|Applied Materials Inc.
|KO-Schwelle:
|204,7496 US-Dollar
|akt. Kurs Basiswert:
|226,64 US-Dollar
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|268,48 US-Dollar
|Hebel:
|10,26
|Kurschance:
|+ 175 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DQ5N7M
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|2,27 - 2,28 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|252,227 US-Dollar
|Basiswert:
|Applied Materials Inc.
|KO-Schwelle:
|252,227 US-Dollar
|akt. Kurs Basiswert:
|226,64 US-Dollar
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|8,47
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.
➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
Telegram Gruppen-Name: ik_invest