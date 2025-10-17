Auffällig robust

Nach dem erfolgreichen Kurssprung des EuroStoxx 50 (ES50) gegen Ende September über den Kauftrigger von 5.500 Punkten hat sich in dem Barometer ein kurzfristiges Kaufsignal in Richtung des Vorgängerhochs bei 5.544 Punkten eingestellt. Dieses Niveau konnte Anfang Oktober sogar leicht übertroffen werden, dann aber schlitterte der ES 50 in eine politisch ausgelöste Konsolidierung, die bisweilen anhält. Dennoch sind weiterhin Chancen auf einen weiteren Kursanstieg auf 5.932 Punkte nach aktueller Lesart gegeben, sofern die aktuelle Schiebephase in Form einer potenziell inversen SKS-Formation nachhaltig durch einen Sprung über das aktuelle Rekordhoch aufgelöst wird. Ein Tagesschlusskurs darüber würde einen ersten Anhaltspunkt hierfür liefern und könnte mit entsprechenden Long-Positionen gecovert werden. Ein hierzu passender Schein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Unterseite sollte der ES 50 ab jetzt nicht mehr nachhaltig unter die einstige Hürde von rund 5.500 Punkten rutschen, weil dies Erinnerungen an einen Fehlausbruch wecken würde und in der Folge Abschläge auf 5.362 Punkte bereithalten dürfte. Vorläufig wird ein solches Szenario derzeit aber nicht gesehen.

1. Long-Position über 5.674 Punkten eröffnen , Stopp unter 5.545 Punkten platzieren. Kursziel 5.932 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3HAK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,35 - 2,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.411,418 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 5.411,418 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.652,02 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 5.932 Punkte Hebel: 23,83 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4RHH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,04 - 3,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.923,977 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 5.923,977 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.652,02 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 18,49 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.