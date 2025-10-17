Planethic Group und Vitiprints schließen strategische Lizenzpartnerschaft zur Skalierung gedruckter Getränke weltweit

Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Lebensmittelherstellung und vereint die großflächige Produktion und Marktkompetenz von Planethic mit der patentierten "Print-to-Edible"-Technologie von Vitiprints. Gemeinsam werden die Unternehmen die weltweite Einführung von Mililk vorantreiben - der preisgekrönten Produktreihe gedruckter pflanzlicher Milchalternativen und Getränke, die in Europa bereits erste signifikante Erfolge erzielt hat.

Ludwigsfelde / New York (IRW-Press/17.10.2025) - Ludwigsfelde und New York, den 17. Oktober 2025 - Die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) , eine innovative FoodTech-Investmentholding, meldete heute eine globale Lizenzpartnerschaft mit Vitiprints, dem weltweit führenden Anbieter von 2D-Drucktechnologie für Esswaren, um die Produktion und den Vertrieb von gedruckten Getränken auf internationalen Märkten auszuweiten.

Nach Strategiegesprächen in der Firmenzentrale von Vitiprints in New York skizzierten Rayan Tegtmeier, CEO der Planethic Group, und Andy Ferber, CEO von Vitiprints, eine gemeinsame Vision zur Förderung eines Lebensmittelökosystems der nächsten Generation, das darauf ausgelegt ist, Abfall zu reduzieren, die Effizienz zu verbessern und weltweit nachhaltige Ernährung zu gewährleisten.

"Planethic und Vitiprints verbindet nun eine gemeinsame Mission: durch Innovation, Zusammenarbeit und Skalierung überall Zugang zu nachhaltigen Lebensmitteln zu schaffen", sagte Rayan Tegtmeier, CEO von Planethic. "Diese Allianz ermöglicht es uns, die Art und Weise zu verändern, wie Lebensmittel produziert und konsumiert werden - verantwortungsbewusst, effizient und ohne Kompromisse."

Im Mittelpunkt der Initiative steht das von Vitiprints entwickelte 2D-Verfahren zum Drucken von Esswaren, bei dem pflanzliche Zutaten in lösliche gedruckte Blätter umgewandelt werden. Dadurch lassen sich Verpackungsabfälle um bis zu 88 Prozent reduzieren und das Versandgewicht im Vergleich zu flüssigen Milchersatzprodukten um 80 Prozent senken. Die weltweite Nachfrage im Hinblick auf Mililk wächst weiterhin rasant und übersteigt mittlerweile 400 Millionen Liter pro Jahr in den USA, Europa, Asien und Ostafrika durch Partnerschaften, zu denen auch bekannte Handelsmarken wie Milkadamia gehören.